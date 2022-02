© Copyright : MAP

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale lance une campagne nationale, du 28 février au 28 mars 2022, d’information et de sensibilisation sur le rhumatisme articulaire aigu et ses complications cardiaques.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 28 février 2022, le ministère de la Santé et de la Protection sociale annonce avoir lancé une campagne nationale de sensibilisation sur le rhumatisme articulaire aigu, ayant pour objectif de renforcer les connaissances de la population sur la nécessité de traiter l'angine pour éviter cette maladie.

Cette campagne vise également à améliorer les connaissances de la population générale sur le rhumatisme articulaire aigu et ses complications cardiaques en absence de prévention et d’observance thérapeutique et à renforcer les connaissances des professionnels de santé en matière de diagnostic et de prise en charge des angines et du rhumatisme articulaire aigu.

Le ministère de la Santé rappelle, par ailleurs, que le rhumatisme articulaire aigu concerne principalement les enfants et les adolescents. Il s’agit de la première cause de cardiopathies acquises chez l'enfant et l'adulte jeune dans le monde et particulièrement dans les pays en voie de développement.

En 2020, quelque 2.873 nouveaux cas de rhumatisme articulaire aigu ont été notifiés par les établissements de soins de santé primaire, soit une incidence de 7,91 pour 100.000 habitants.

Ce problème peut être facilement évité par un traitement adéquat de l'angine, en respectant les consignes du médecin traitant et en évitant l’automédication et une médication traditionnelle, par des plantes, pour se soigner.