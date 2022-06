© Copyright : DR

Le Maroc a pu identifier et développer huit variétés de cactus résistantes à la cochenille, dans le cadre de ses efforts dans la lutte contre cet insecte ayant détruit de larges superficies de cette culture, a annoncé, jeudi 16 juin 2022, Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement.

Le Maroc intensifie ses actions pour lutter contre la cochenille, notamment grâce à l’implication des coopératives, des agriculteurs, mais aussi de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), a tenu à souligner Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, lors du point de presse hebdomadaire, jeudi 16 juin 2022.

Cet insecte, spécifique au cactus, dont le fruit, la figue de barbarie, appelé communément Handia, est très apprécié pour son goût et ses qualités nutritives, a tout d’abord été détecté à El Jadida en 2014, puis s’est propagé et est arrivé à Sidi Ifni, détruisant ainsi de larges superficies de figuiers, rappelle Mustapha Baitas. Il a également fait savoir que, pour parer à la dissémination de la cochenille du cactus, un ensemble de mesures ont été prises par l’ONSSA et le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Mustapha Baitas a également rappelé que plusieurs agriculteurs, avec l’appui de l’ONSSA, ont fourni beaucoup d’efforts pour contrer la propagation de cet insecte, soulignant que Marrakech (aux environs de Rhamna), et Aït Baâmrane (province de Sidi Ifni) font partie des zones réputées pour leurs vastes surfaces de cactus.

Il a aussi noté que le Maroc a pu développer et identifier huit variétés de cactus résistantes à la cochenille, dans le cadre de son plan de lutte contre cet insecte, notamment à Sidi Bennour, Marrakech et Sidi Ifni, signalant que le chantier avance bien, mais nécessite plus d’investissements. Mustapha Baitas a enfin annoncé qu'une amélioration de la récolte est attendue dans les prochaines années.

Pour rappel, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts a mis en place un plan d’urgence d’envergure de lutte contre la cochenille du cactus dès 2016. En parallèle aux actions d’intervention d’urgence de traitement chimique, d’arrachage et d’enfouissement des plants de cactus totalement infestés, ce programme a porté sur une recherche ciblée, pour notamment, la sélection de variétés résistantes et la mise au point de produits de traitement.