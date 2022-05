© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

Le Conseil communal de Dakhla a tenu hier, jeudi 5 mai 2022, sa session ordinaire au titre du mois de mai, consacrée à l'examen et à l'adoption de plusieurs projets de développement.

Lors de sa session ordinaire au titre du mois de mai, ayant eu lieu hier à Dakhla, le Conseil communal a procédé à l'approbation de la convention relative à la réalisation du programme prioritaire de mise à niveau de la ville de Dakhla pour la période 2022-2024.

Interrogé par Le360, le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatollah, a expliqué que le programme prioritaire de mise à niveau de la ville de Dakhla, ayant mobilisé un montant de 430 millions de dirhams, visait à réaliser un développement économique et social harmonieux, intégré et durable, à améliorer les conditions de vie de la population et à préserver son environnement et son identité à travers le renforcement des réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'éclairage public, l'amélioration de la propreté de la ville, la préservation de son environnement et la signalisation directionnelle dans la ville.

Mohamed Salem Hmiya, membre du Conseil communal de Dakhla, a souligné que ce Conseil a également approuvé la gestion déléguée des services de collecte des déchets ménagers et la gestion déléguée du service de transport urbain à Dakhla.

Une convention de partenariat relative à l’organisation, l’équipement, l’entretien et l’animation des plages d’Oum Labouir, Almossafir et Lakhira, a été aussi adoptée. Elle vise à définir une planification de la gestion environnementale des plages pour les trois prochaines années, en termes d’objectifs, des actions, à mener des moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation, dans le cadre du programme plages propres.

Les membres du Conseil ont aussi approuvé le redressement et l’immatriculation des biens communaux, soulignant l’importance de la régularisation de la situation juridique du foncier.