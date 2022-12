© Copyright : DR

Dans le cadre de l’évènement international «16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre», la Fondation Ababou s’engage contre la violence économique avec le lancement d’une campagne de crowdfunding en faveur de quinze start-up dirigées par des femmes.

«16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre» est une campagne annuelle qui débute le 25 novembre de chaque année à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se poursuit jusqu’à la Journée internationale des droits de l’homme, le 10 décembre.

Cette année, l’ONU place cette campagne sous le thème «Tous unis! L’activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles» et compte parmi les partenaires marocains de ladite campagne, la Fondation Ababou, qui œuvre depuis 2011 pour l’autonomisation économique des jeunes et des femmes à travers son incubateur social WinWin, mais aussi pour l’égalité femme-homme, contre la violence faite aux femmes, et contre le travail des enfants.

A cette occasion, elles seront quinze jeunes femmes qui ont choisi l’entrepreneuriat au sein de l'incubateur social de la Fondation Ababou à bénéficier de la campagne de crowdfunding lancée sur la plateforme LaunchGood.com: My Projet, my independance.

La contribution de la Fondation Ababou à cette campagne vise, d’une part, la mobilisation de la jeunesse marocaine contre la violence faite aux femmes, et notamment la violence économique; et d’autre part sa sensibilisation à la nécessité de l’autonomisation financière des femmes comme réponse urgente à cette problématique.

Pour se faire, une série de podcasts intitulée Gadda a également été produite afin de donner la parole à des personnes inspirantes sur la thématique de la violence économique.

La campagne de crowdfunding se clôturera avec l’évènement JIL orange 2022 (Génération Egalité), qui rassemblera les participants et les partenaires de cette campagne le 10 décembre 2022, au parc Hassan II de Rabat, autour de rencontres sportives et de saynètes de théâtre.

Pour en savoir plus, visitez le site www.fondationababou.ma