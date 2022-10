© Copyright : DR

La Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès et la chaîne de santé SihatiTV lancent un programme de santé baptisé «Bien naître et grandir pour mieux vieillir». Première du genre au Maroc entre des organismes privé et public, cette initiative vise à favoriser la diffusion des connaissances en santé.

Faire progresser la santé et les bien-être physique, mental, social et environnemental des personnes saines. C’est l’objectif ultime de la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès (FMPMDF) relevant de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, et de la plateforme SihatiTV (STV) qui lancent, ensemble, le programme «Bien naître et grandir pour mieux vieillir», afin de renforcer leur partenariat «Médias et professionnels de la santé».

Le programme aspire également à permettre aux populations adultes ou vieillissantes atteintes de maladies chroniques et invalidantes de jouir d’une bonne qualité de vie, loin des perceptions et des représentations négatives du vieillissement.

S'inscrivant dans cette optique innovante de pratiques et de communication en santé, divers outils et actions de communication sont prévus, notamment des productions, des campagnes d'information et de sensibilisation, des conférences virtuelles ou encore des sondages et des baromètres de santé.

Les contenus du programme, supervisés et élaborés par les enseignants chercheurs et les étudiants de la Faculté de médecine de Fès, seront communiqués dans les différentes variétés dialectales du Maroc et accessibles via la plateforme et la chaîne YouTube de STV, ainsi que sur les réseaux sociaux des deux partenaires.

«Le partenariat médias et professionnels de la santé, au même titre que le programme “Bien naître et grandir pour mieux vieillir”, revêtent ici une importance cruciale. Ils sont le socle de tout échange fluide et efficient visant l'instauration de normes et de comportements pour la préservation et l'amélioration de l'état de santé des Marocains», explique le professeur Sidi Adil Ibrahimi, doyen de la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès.

«Avec le partenariat conclu avec la FMPMDF, le monde de la santé et celui des médias s'unissent pour ajouter une bonne santé et une bonne qualité de vie aux années de vie de nos concitoyens marocains. Mais en parallèle, le partenariat devrait inciter à initier des réflexions collectives sur les stratégies multisectorielles cohérentes, efficaces et équitables à mettre en place pour la prévention, le dépistage précoce, la prise en charge des maladies et la prévention de la fragilité chez toutes les tranches d'âge, et les avantages que peut apporter à l’ensemble de la société, une population en meilleure santé, plus heureuse et plus productive», indique Mohamed Filali, directeur de la plateforme SihatiTV (STV).

Créer, innover pour montrer sous une optique inédite, une information scientifique qualifiée. C’est le mot d'ordre fixé pour cette initiative qui abordera des dossiers santé et des conseils pratiques, autour des thèmes comme l'alimentation, l'activité physique, les maladies, le bien naître, le bien vieillir, ou encore le bien grandir.