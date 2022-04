© Copyright : FRANCOIS LO PRESTI / AFP

L'ONSSA a saisi et détruit un lot de pizzas surgelées, de la gamme Fraîch’Up de la marque Buitoni, produit entre juin 2021 et le 28 mars 2022, à la suite de la détection de cas de contaminations à la bactérie Escherichia coli chez des enfants en France.

Le Maroc fait partie des 23 pays ayant reçu des pizzas surgelées Fraich'Up de la marque Buitoni, lesquelles sont considérées par la Direction générale de la santé comme étant à l'origine de plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie Escherichia coli en France.

Contacté par Le360, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) indique avoir mis en œuvre, dès le 28 mars 2022, un certain nombre de mesures de précaution concernant un lot de pizzas surgelées de la gamme Fraîch’Up de la marque Buitoni produit entre juin 2021 et le 28 mars 2022, non conforme aux normes sanitaires.

L’ONSSA a donc pris trois mesures urgentes. Il s’agit tout d’abord de la saisie et la destruction du lot de pizzas produites entre juin 2021 et 28 mars 2022, la réalisation des enquêtes sanitaires au niveau des points de vente et des canaux de distribution concernés et le renforcement des contrôles à l’importation au niveau des postes d’inspection frontaliers des pizzas concernées. Tous les services provinciaux de l’office ont été mobilisés pour l’application de ces mesures.

Plusieurs cas de contaminations à la bactérie Escherichia coli chez des enfants français ont été recensés depuis fin février. Un communiqué de la Direction générale de la santé avait souligné que «des analyses ont confirmé un lien entre plusieurs cas et la consommation de pizzas surgelées de la gamme Fraîch'Up de la marque Buitoni contaminées par des bactéries Escherichia coli».

Selon l’OMS, Escherichia coli est une bactérie que l’on trouve couramment dans le tube digestif de l’être humain et des organismes à sang chaud. La plupart des souches sont inoffensives. Certaines en revanche peuvent provoquer une intoxication alimentaire sévère, pouvant provoquer une maladie grave d’origine alimentaire.

On observe dans les symptômes de l’infection à E. coli des crampes abdominales et des diarrhées qui, dans certains cas, évoluent vers des diarrhées sanglantes (colites hémorragiques). Il peut également y avoir de la fièvre et des vomissements. La période d’incubation va de 3 à 8 jours avec une durée médiane de 3 à 4 jours.