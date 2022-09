© Copyright : DR

Kiosque360. La disparition d’une fillette à Kénitra a enclenché la mobilisation instantanée des services de police, des citoyens et des autorités locales. En quelques heures, la fillette a été retrouvée saine et sauve. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Les habitants du quartier Alama dans le centre de ville de Kénitra ont passé, jeudi dernier, une nuit blanche après l’annonce de la disparition d’une fillette âgée de 5 ans. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (24 et 25 septembre), que la fille aurait été kidnappée par un individu dans une épicerie où il l’aurait attirée en lui achetant des bonbons. La scène a été filmée par une caméra de surveillance. La plainte déposée par son père a mis en alerte les services de la police judiciaire ainsi que la brigade des recherches et d’intervention qui sont rapidement passés à l’action.

En parallèle, les habitants du quartier se sont portés volontaires pour entamer des recherches dans les zones forestières avoisinantes et les constructions abandonnées. Des unités de police de la sûreté de Kénitra, des auxiliaires d’autorité ainsi que des citoyens ont entamé, dès les premières heures de vendredi, de vastes campagnes de ratissage dans plusieurs zones, notamment dans la forêt de Tiddas.

Le quotidien Al Akhbar souligne que les recherches ont permis de retrouver la fillette dans un bus vers 10 heures du matin. Le chauffeur a avisé les services de sécurité qui l’ont récupérée et l’ont confiée aux services de santé pour qu’ils lui prodiguent les soins médicaux nécessaires.

La DGSN a publié un communiqué dans lequel elle a indiqué que «les services techniques sont en train de télécharger et d’analyser des enregistrements de la caméra du bus afin d’identifier la personne qui a accompagné cette fillette et lui a acheté un billet avant de quitter les lieux».

Les mêmes sources soulignent que la police judiciaire et la police scientifique sont en train de collecter toutes les données fournies par les différentes caméras de surveillance ainsi que les déclarations des témoins et des membres de la famille dans le but d’identifier le kidnappeur.