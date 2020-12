Jeux électroniques dangereux: le gouvernement appelé à agir

© Copyright : DR

Kiosque360. Des jeux vidéo violents et débilitants, comme «Free fire» et «Baleine bleue», ont poussé des enfants et des adolescents au suicide et au meurtre, comme à Séfrou. Les acteurs associatifs et politiques ont appelé le gouvernement à agir pour censurer ces jeux.

Les drames liés aux jeux vidéo se multiplient au Maroc, notamment chez les enfants et les adolescents, dont le dernier en date s’est produit, dernièrement, à Séfrou. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 11 décembre, que face à l’absence de toute législation règlementant l’utilisation de ces jeux, les internautes ont lancé une campagne demandant au gouvernement de combler le vide juridique dans ce domaine. Ce phénomène a pris une telle ampleur que de nombreuses voix associatives et politiques se sont élevées pour réclamer la fin de cette nouvelle addiction mortelle.

La campagne sur la Toile a zoomé sur le drame de Séfrou. Une mère, qui avait refusé de donner de l’argent à son fils de 15 ans pour qu’il joue à «Free fire», a perdu la vie. Le mineur l’avait violemment poussée qui a succombé des suites d’une hémorragie cérébrale. Les dangers de ces jeux violents et débilisants ont poussé l’Association marocaine de protection des droits des consommateurs à demander aux autorités compétentes de bloquer l’application du jeu en ligne dénommée «Baleine Bleue». Plusieurs enfants et adolescents, filles et garçons, se seraient récemment suicidé à cause de ce jeu. Un jeu assassin puisqu’il consiste à mettre des jeunes au défi de se suicider en leur ordonnant, par exemple, de sauter du toit ou de se pendre.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que les acteurs associatifs ont exhorté les parents à contrôler les appareils de leurs enfants, de façon permanente, et d’aviser les autorités compétentes s’ils découvrent que leur progéniture s’adonne à ce jeu.

Il faut rappeler que l’addiction des enfants et des adolescents à ces jeux électroniques mortels avait été évoquée, il y a quelque temps, dans l’enceinte du Parlement. Un phénomène qui s’est démultiplié pendant la période du confinement et l’arrêt de l’enseignement présentiel. Les parlementaires avaient alors appelé à une intervention proactive des services compétents pour empêcher la prolifération de ces jeux suicidaires chez les adolescents.

.

Par Hassan Benadad