© Copyright : DR

A l’occasion du dixième anniversaire de "Dir iddik", l'opérateur de télécoms lance l’initiative "classes connectées" pour l’inclusion numérique des écoles dans le monde rural. Pas moins de 5.000 élèves et 100 enseignants bénéficieront de cette action et seront ainsi équipés des meilleurs moyens numériques.

Cette année, l’initiative "Dir iddik" d'Inwi souffle sa dixième bougie. A cette occasion, bénévoles et associations partenaires seront mobilisés dans plusieurs régions rurales du Maroc pour mettre en place et équiper des salles multimédias au profit de 5.000 élèves, annonce l’opérateur téléphonique dans un communiqué, diffusé ce mardi 5 octobre 2021.

Plus de 500 bénévoles seront impliqués dans cette opération qui concernera plusieurs zones rurales du Royaume. Ces bénévoles participeront à l’installation du matériel de la salle multimédia, l’amélioration de l’aménagement des classes, ou encore aux formations et ateliers ludiques qui seront déployés.

L’objectif à l'origine de cette opération est la généralisation du numérique à travers un apport en équipements destinés à assurer une meilleure connectivité au sein d’écoles identifiées, explique Inwi. Ces écoles sont localisées au niveau de zones blanches bien précises par le programme PNHD (Plan national du haut débit) qui vise à fournir un accès internet à plus de 10.000 localités au Maroc.

L’opération "classes connectées" est un exemple concret de l’usage utile et bénéfique du numérique dans le but d’offrir aux élèves marocains un accompagnement de proximité et de qualité qui leur permettra d’améliorer les conditions de leur scolarité, ajoute le communiqué.

Fidèle à son engagement en faveur de l’action sociale, notamment dans le domaine de l’éducation, Inwi ambitionne de participer à faire du numérique un levier de renforcement et d’excellence dans le système scolaire national, conclut ce même communiqué de l’opérateur de télécoms.