© Copyright : DR

Kiosque360. De Sidi Bennour à Casablanca, en passant par El Jadida, un inspecteur du ministère de l'Éducation a été contraint de faire le tour de six hôpitaux, à la recherche d’un médecin spécialiste pour se faire opérer.

Suite à un accident sur la route reliant Oulad Amrane à Sidi Bennour et en l’absence d’un médecin spécialiste, une blessure au niveau de l’épaule a contraint l’inspecteur des services matériels et financiers, El Mamoune El Khalfi, à faire le tour de six hôpitaux publics et cliniques avant de recevoir les soins nécessaires.

Dans sa livraison du 17 novembre, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que cet incident a défrayé la chronique en raison de l’absence d’un médecin spécialisé dans la province d’El Jadida. El Mamoune El Khalfi, accompagné de l’inspecteur Ahmed Moussaoui, ont été victimes d’un accident de la route avec le véhicule de service, lors du retour d’une mission d’inspection dans une école des environs de Sidi Bennour.

Des sources révèlent au quotidien que l’accident est survenu à la suite d’une perte de contrôle du véhicule. Conséquence: trois fractures au niveau de l’épaule et du bras gauche pour l’inspecteur El Mamoune El Khalfi, tandis qu’Ahmed Moussaoui a, quant à lui, été légèrement blessé au niveau de la tête.

Après l’accident, l’inspecteur El Mamoune El Khalfi a rapidement été transféré vers l’hôpital provincial de Sidi Bennour. N’ayant pas pu y être opéré en raison de l’absence d’un médecin spécialiste en chirurgie osseuse, le blessé a été transféré à El Jadida pour se faire opérer dans une clinique. Bis repetita! L’absence d’un spécialiste a contraint une fois encore l’inspecteur à emprunter la route vers Casablanca.

Dans la métropole, El Mamoune El Khalfi a dû faire le tour de trois autres cliniques, avant de se faire enfin opérer dans une quatrième clinique, ce lundi 16 novembre. Hallelujah!