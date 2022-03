© Copyright : Said Kadry / Le360

Ce matin du jeudi 24 mars 2022, il a neigé très tôt dans la ville de Boulemane et ses environs. Les différentes rues, places et bâtiments de cette cité du Moyen Atlas, ont retrouvé leur robe blanche immaculée.

Tour à tour, la commune d’Aguelmane Azegza et la région d'Ajdir, à la périphérie de Khénifra, ont connu des chutes de neige et une baisse importante des températures, en dessous de zéro. C’est le cas à Ait Khoya, Ait Boumzil et Asoul.

Ces chutes de neige ont mis les autorités en état alerte. La cellule régionale de veille à Khénifra a mis en place une large opération de mobilisation. L’objectif étant d’assurer la fluidité de la circulation sur les différents axes routiers menant à Midelt.

Pour rappel, la Direction de la météorologie nationale prévoit dans son dernier bulletin spécial de niveau d’alerte orange, de fortes pluies, des averses, des vent violents et des orages.