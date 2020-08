© Copyright : DR

Kiosque360. En 1958, l’écrivain égyptien Taha Hussein avait effectué une visite au Maroc où il fut reçu en grande pompe par feu le roi Mohammed V.

Les Marocains gardent un très beau souvenir de la visite du grand écrivain égyptien Taha Hussein qui, en 1958, fut reçu au Maroc en grande pompe par le grand combattant qu’était feu le roi Mohammed V. L’auteur d’Al Ayyam n’a jamais oublié non plus son périple intellectuel à l’intérieur du Maroc, un périple qui l’a mené à Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Tanger, Tétouan et Ksar El Kebir. Le quotidien Al Akhbar rapporte en effet, dans son édition du jeudi 27 août, que Taha Hussein avait déclaré, dans un enregistrement audio: «Je n’oublierai pas ma visite au Maroc où feu le roi Mohammed V m’avait reçu en me disant qu’il appréciait fortement la position de l’Egypte et son rôle dans l’indépendance du Maroc».

Il faut reconnaître que les autorités marocaines lui avaient réservé un accueil digne d’un chef d’Etat. L’écrivain a d’ailleurs été reçu par le roi Mohammed V dans la salle du trône. Le ministère de l’Enseignement, dirigé alors par Mohamed El Fassi, lui avait programmé une série de conférences dans plusieurs villes du Maroc. Taha Hussein a donné sa première conférence à Rabat, en présence de plusieurs acteurs politiques et intellectuels avec, à leur tête, le prince héritier Moulay Hassan. Le doyen de la littérature arabe avait alors entamé son exposé en rendant un grand hommage au roi libérateur Mohammed V et en se félicitant de la place accordée par le prince héritier à la littérature au moment.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que l’écrivain s’est rendu, par la suite, à Casablanca où il a donné une conférence devant une importante assistance, avant de se rendre à Tétouan où il a fait un exposé sur la place de la littérature arabe dans les transformations du monde arabe et musulman de l’époque.

Dans son ouvrage «Taha Hussein au Maroc», l’historien Abdelhadi Tazi donne plus de détails sur la visite de l’écrivain égyptien. Il y relate notamment son déplacement à Fès: «Taha Hussein a été accueilli, écouté attentivement et apprécié par des personnalités célèbres comme Allal El Fassi et les éminents oulémas de la ville. A l’issue de sa conférence, les oulémas ont organisé en son honneur une grande cérémonie où le poète El Haloui lui a dédié un poème intitulé «L’hommage de la poésie à Taha Hussein». En plus d’Abdelhadi Tazi, d’autres écrivains, tels Samih Karim et Abou El Kacem Krou, ont relaté avec force détails cette visite de Taha Hussein au Maroc.