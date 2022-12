© Copyright : DR

Kiosque360. Des citoyens ont trouvé des crânes et des ossements sur une plage de Harhoura. Les éléments de la brigade scientifique les ont récupérés pour les soumettre à des analyses au laboratoire de la gendarmerie royale. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

La gendarmerie de Harhoura a mobilisé tous ses éléments après la découverte, récemment, de crânes et d’ossements humains par des citoyens sur l’une des plages de cette station balnéaire. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (3 et 4 décembre) que le haut commandement de la gendarmerie royale a dépêché une brigade scientifique, relevant du laboratoire national, sur les lieux. Les éléments de cette brigade ont procédé au ramassage de ces ossements et les ont transportés dans les locaux de ses services techniques pour les analyser et mener l’expertise génétique.

En parallèle, les services judiciaires de la gendarmerie de la brigade de Temara ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet, pour déterminer les circonstances de cette énigme. Des sources indiquent que des squelettes dont les ossements étaient dispersés sur la plage ont été découverts sur le même lieu près de la plage «Casino».

Le quotidien Al Akhbar souligne que les autorités locales et sécuritaires de Harhoura avaient découvert, il y a trois ans, des crânes et des ossements rejetés par la mer près de la plage «Guy ville» après un petit tsunami. Des sources officielles locales avaient émis l’hypothèse de l’existence dans cette zone d’un ancien cimetière.

Les mêmes sources indiquent que les résultats des analyses effectuées seront divulgués la semaine prochaine. Des analyses qui pourraient déterminer l’âge et le sexe de ces squelettes ainsi que les circonstances de leur présence en attendant les résultats de l’enquête judicaire.