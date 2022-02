© Copyright : DR

Kiosque360. Les habitants et les acteurs associatifs de la ville de Guercif contestent les décisions des autorités locales d’imposer le pass vaccinal et d’interdire aux non-vaccinés d’avoir accès au souk hebdomadaire. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Massae.

Les habitants de Guercif ont été surpris, mardi dernier, par l’interdiction pour toute personne non vaccinée d’accéder au souk hebdomadaire de la ville. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du jeudi 3 février, que les autorités locales ont établi un périmètre de sécurité autour du souk. Ainsi, tout usager de cet espace commercial doit se faire injecter une dose du vaccin anti-Covid 19 dans une tente dressée à cet effet.

Selon des sources d’Al Massae, l’interdiction d’accès au souk pour les non-vaccinés a suscité une vive controverse au sein de l’opinion publique dans cette ville. Cette décision a failli provoquer une crise entre les autorités locales et certains citoyens qui considèrent la vaccination comme un choix et non pas une obligation. Plusieurs usagers qui fréquentent ce souk ont exprimé leur indignation face à cette interdiction qu’ils estiment contraire à la loi et constitue une atteinte à la liberté individuelle.

Le quotidien Al Massae rapporte que plusieurs acteurs associatifs considèrent comme illégale la campagne menée, depuis quelques jours, par les autorités locales contre les personnes non vaccinées. Et d’ajouter cette décision est une restriction à la liberté des citoyens et une violation manifeste de la constitution. De ce fait, ces associations appellent à arrêter immédiatement cette campagne et à laisser le libre choix aux citoyens de se faire vacciner ou pas.

Il faut rappeler que les autorités locales de Guercif ont entamé, dernièrement une campagne pour imposer aux citoyens le pass vaccinal. Pour ce faire, elles ont mobilisé des équipes des forces auxiliaires, des agents d’autorité et des éléments de la police. Ainsi, toute personne qui ne dispose pas du pass vaccinal "est privée de ses droits administratifs" et interdit d’accès aux lieux publics.