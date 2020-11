© Copyright : DR

Une nouvelle application pour les Français du Maroc a été lancée ce lundi 9 novembre. Crée par Mehdi Reddad, jeune entrepreneur franco-marocain et ancien Référent de LREM au Maghreb, «France & Moi» est un réseau communautaire destiné à l’entraide des Français au Maroc pendant la pandémie.

Concept inédit, "France & Moi" répond à un besoin d’entraide exacerbé par le contexte pandémique lié à la Covid-19. L'application crée des liens entres les gens, telle est la proposition de valeur de l’application mobile disponible sur Android et bientôt sur Apple Store.

"La solidarité est une valeur qui ne peut être confinée. Avec un ami, serial entrepreneur, nous avons observé pendant le confinement, que plusieurs Français nouvellement installés étaient déboussolés et avaient pour seul réflexe de contacter le consulat ou l’ambassade. Or, les services consulaires ont été vite saturés et ne traitaient que les situations urgentes comme les vols de rapatriements de touristes bloqués. Notre objectif consiste aussi à soulager l’action sociale de l’ambassade et simplifier l’entraide et la collaboration utile et gratuite", précise Mehdi Reddad, ancien Référent de LREM au Maghreb et cofondateur de France & Moi, dans un communiqué.

Plus de 50.000 Français sont installés au Maroc, ce qui constitue la plus importante communauté française sur le continent africain.

Conçue pendant les mois de confinement, cette application, selon son fondateur, est une initiative sociale pour encourager la solidarité entre ses membres dans un contexte particulièrement éprouvant, et pour aider les Français résidents au Maroc à mieux s’adapter au contexte sanitaire.

"Nous nous sommes rendus compte pendant le confinement que la solidarité est un levier inépuisable pour lutter contre la Covid-19. Se posait la question de comment mettre en lien toutes ces compétences, ces talents entre eux, dans un cadre strictement bénévole", ajoute Mehdi Reddad.

Plusieurs fonctionnalités d’entraide...

Soutien scolaire, panier de course alimentaire, livraison de médicaments, baby sitting, etc. France & Moi met en lien des bénévoles avec des demandeurs d’aide sur un périmètre géographique préalablement défini, pour une période précise.

Une fois que l’utilisateur a renseigné ses coordonnées et son numéro consulaire, il pourra choisir entre la fonction "Bénévole" ou "Demandeur d’aide".

"Il faut l’imaginer comme une place de marché avec une offre et une demande. Si par exemple, je ne peux pas garder mes enfants car contexte sanitaire oblige la scolarité à distance, je publie une demande de baby sitting sur France & Moi et j’attends qu’un bénévole se manifeste. Je peux à tout moment annuler ou refuser tant que je n’ai pas trouvé le profil qui convient", rappelle le cofondateur de France & Moi.

Chaque demande d’aide, fait l’objet d’une fiche détaillée présentant clairement le profil de l’utilisateur, ses coordonnées ainsi que l’objet de l’aide demandée en quelques lignes. L’identité des utilisateurs n’est dévoilée qu’une fois la mise en relation est acceptée des deux côtés. Les équipes de développement, veilleront à la bonne utilisation de l’application pour garantir les données privées des utilisateurs ainsi que la véracité des informations fournies, explique le communiqué.

L’application servira à terme à la mise en relations des bénévoles ou donateurs avec des associations marocaines qui luttent contre la précarité des jeunes.

"Nous ferons en sorte de mettre à l’honneur tous les mois, une association de bienfaisance marocaine pour mobiliser des fonds et des aides depuis France & Moi", souligne Mehdi Reddad.

Pour son lancement, «France & Moi» met à l’honneur l’association marocaine SOS Village d’enfants, une association reconnue dans la prise en charge des enfants abandonnés.

Bientôt un déploiement au Maghreb et en Afrique de l’Ouest...

Les deux cofondateurs sont déjà en relation avec l’écosystème Tech de Tunisie et du Sénégal par exemple, afin d’adapter «France&moi» aux contextes locaux avant un éventuel développement.

L’initiative est par ailleurs suivie et soutenue en France par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du tourisme des Français de l’Étranger et de la Francophonie au ministère des Affaires Etrangères et de l’Europe.