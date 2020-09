© Copyright : DR

Kiosque360. Les parents de la personne présumée coupable dans cette affaire estiment leur fille lésée. D'après eux, la police judiciaire devrait plutôt porter son regard vers le mari.

À Fès, une étonnante affaire impliquant une femme arrêtée pour émission de chèques sans provision connaît un retournement de situation inattendu. Dans son édition du 29 septembre, Al Massae divulgue un plaidoyer des parents de la personne présumée coupable, qui estiment leur fille lésée. D'après eux, la police judiciaire devrait porter son regard vers son époux.

En effet, le mari aurait drogué sa femme pour lui faire signer des chèques sans provision alors qu'elle était plongée dans un état de semi-inconscience. Il se serait ensuite servi des chèques dans des transactions commerciales. Par conséquent, la propriétaire du chéquier, l'épouse en l'occurrence, s'est retrouvée en prison suite à de multiples plaintes déposées par les bénéficiaires pour rejet de chèques.

Dans une sortie médiatique, l'un des parents estime que sa fille se sent trahie par son mari, dont ce n'est pas le premier agissement suspect.

Le journal rapporte qu'au préalable, le mari aurait utilisé la détérioration manifeste de l'état de santé de sa femme pour la conduire à l'hôpital Ibn Al Hassan sous prétexte qu'elle présentait des syndromes psychiques, et profité de l'occasion pour exiger une prescription de psychotropes!

C'est sous l'effet de ces tranquillisants et à la demande de son mari que sa femme a procédé à l'ouverture d'un compte courant et demandé un chéquier. C'est donc en connaissance de cause que l'époux s'est servi de ces chèques avant de traîner sa femme devant le tribunal.