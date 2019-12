© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Deux individus, qui avaient semé le désordre sur la voie publique à Azemmour, poignardant à l’arme blanche un agent de la police qui était intervenu, ont été lourdement condamnés par la Cour d’appel d’El Jadida. Voici les détails des faits et le verdict prononcé.

La Cour d’appel d’El Jadida vient de condamner deux individus, à vingt et six ans de prison ferme chacun, pour tentative de meurtre envers un agent de police, violences à l'arme blanche, usage de drogues, vol et perturbation de l’ordre public.

Selon le quotidien Assabah, qui rapporte ce fait divers dans son édition de ce jeudi 19 décembre, cette affaire remonte au mois de septembre dernier, quand les agents du poste de contrôle de la police d’Azemmour avait reçu une information faisant savoir que deux individus, visiblement sous l'emprise de stupéfiants, perturbaient l’ordre public sur le boulevard de Laâyoune, et menaçaient les passants à l’arme blanche.

Mais quand la brigade de police, de permanence ce jour-là, s’était rendue sur le boulevard en question, les deux individus, sous psychotropes, avaient déjà quitté les lieux. Sur place, les éléments de la brigade ont recueilli les témoiganges des badauds qui avaient assisté à la scène. A ce moment précis, l’un des deux individus a réapparu sur le boulevard, menaçant de nouveau les passants d'une arme blanche.

Un agent de police l'a alors approché pour l’interpeller. Le second individu, en sa compagnie avant qu'ils ne disparaissent de ce boulevard, a poinardé par surprise le policier, l'entaillant au niveau de sa tête. L'agent s'est effondré et les deux hommes se sont ensuite enfuis.

Les sources interrogées par le quotidien indiquent que le policier blessé a été immédiatement transféré aux urgences de l’hôpital d’El Jadida.

Juste après ces faits, les agents de la police d’Azemmour, alertées, ont pu rapidement localiser et arrêter les deux individus.

Lors de leur procès, précise le quotidien, des badauds, qui avaient assisté à cette violente scène sur le boulevard de Laâyoune, ont témoigné devant le juge, désignant à la Cour l’individu qui a poignardé l’agent de police, ainsi que son complice, qui refusait de se soumettre aux injonctions de l'agent de police.