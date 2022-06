© Copyright : DGSN

Une opération sécuritaire conjointe des éléments de la Sûreté nationale, des Douanes et de la Gendarmerie Royale, menée samedi 11 juin, au poste frontière El Guerguerat au sud de Dakhla, a permis de mettre en échec une tentative de trafic de 2 tonnes et 79 kg de haschich à bord d’un camion de transport international routier immatriculé au Maroc.

Le camion en question a été soumis à une fouille minutieuse, samedi 11 juin 2022, à l’aide de chiens entraînés, ce qui a permis de découvrir 2 tonnes et 79 kg de haschich dissimulées et emballées dans des boîtes de produits alimentaires, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le conducteur du camion utilisé dans la tentative de trafic de la drogue saisie a été interpellé, a ajouté la même source, précisant qu’il s’agit d’un citoyen de nationalité marocaine âgé de 67 ans.

Une enquête préliminaire a été ouverte dans cette affaire par le service sécuritaire territorialement compétent, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier les autres personnes impliquées, ainsi que les ramifications de ces actes criminels tant à l’intérieur du Maroc qu’aux niveaux régional et international.

Cette opération conjointe s’inscrit dans le cadre des efforts intenses menés par les différents services sécuritaires au poste-frontière d'El Guerguerat au sud de Dakhla, pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes et faire face au crime transfrontalier.