Le futur Musée de la Mémoire d'Al Hoceima doit ouvrir ses portes en 2022. Mais avant, il faudra en concevoir et en concrétiser la scénographie. Un rôle dévolu à Abderrahim Kassou qui, avec Ahmed Ghazali et Ahmed Siraj, donne corps aux recommandations de l'IER, mises en œuvre par le CNDH.

L'esprit qui prévaudra au Musée de la Mémoire d’Al Hoceima est, en fait, porté par trois personnes: d'une part, l'architecte Abderrahim Kassou, mais aussi, d'autre part, Ahmed Ghazali, muséologue, et Ahmed Siraj, historien, tous trois militants des droits humains et désormais en charge de la scénographie et de la définition du contenu muséal de ce projet.

Ce musée, qui devrait en principe être inauguré en 2022, est mis en œuvre par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), suite aux recommandations qui avaient été émises par l'Instance Equité et Réconciliation (IER), installée aux débuts du règne du roi Mohammed VI, et dont les travaux et conclusions avaient été présidées par feu Driss Benzekri.

Doté d'un budget de près de 60,5 millions de dirhams, le futur Musée de la Mémoire d'Al Hoceïma permettra aux habitants de cette région de disposer d’un espace culturel qui abritera leur patrimoine matériel et immatériel. A cet effet, le CNDH avait signé une convention de partenariat avec le conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, pour réunir les ressources et les conditions nécessaires à la réalisation de ce projet.

A Al Hoceïma, le futur Musée de la Mémoire prendra place dans l’ancienne Pachalik (le siège du Pacha), un bâtiment qui a été restauré à cet effet par l’architecte Mohammed Cheikh, en 2012. Huit années plus tard, voici que le projet semble enfin avancer, avec le lancement, le 10 août dernier, d'un appel d’offres pour l’étude du projet muséographique et scénographique aux fins d’aménager ce futur musée dans le nord du Royaume.

En tout, huit candidats avaient répondu à cet appel d’offres lancé par le CNDH, dont l’ouverture des plis a eu lieu le 3 septembre dernier.

Et c'est donc Abderrahim Kassou, connu pour avoir déjà réalisé le musée de la cité romaine antique de Volubilis, qui a été retenu, en plus d'Ahmed Ghazali et Ahmed Siraj, deux spécialistes qui se sont associés à son projet. Ce trio, connu pour ses compétences, chacun dans son domaine d'action, a donc été choisi pour réfléchir à une scénographie pour ce musée.

«Nous avons déjà commencé à travailler et nous avons presque huit mois pour finaliser le projet dans tous ses détails avant de commencer le chantier», explique brièvement Abderrahim Kassou, interrogé par Le360.

Dans son rapport final, l'IER avait recommandé l'édification de quatre Musées de la Mémoire: en plus de celui d'Al Hoceïma, ceux de Casablanca, Ouarzazate et Dakhla, en sont aujourd'hui au même stade d'avancement.