Siège de l’Administration des douanes et impôts indirects.

© Copyright : ADII

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) vient de proroger le délai de validité des admissions temporaires (AT) des véhicules de tourisme jusqu’au 30 juin 2022, sans pénalités.

Face à la persistance des difficultés de déplacement à l’international, l’administration des douanes a décidé de proroger le délai de validité des admissions temporaires des véhicules de tourisme jusqu’au 30 juin 2022, sans suites contentieuses.

Cette mesure est appliquée pour les véhicules de tourisme, motos immatriculées et bateaux de plaisance arrivant à échéance en 2020, 2021 ou durant le premier semestre de l’année 2022.

«Les titulaires des AT concernées ou les personnes autorisées à utiliser ces véhicules (descendants, ascendants et conjoints, tous résidents hors du Maroc) sont invités à se rapprocher des services douaniers les plus proches de leur lieu de résidence au Maroc pour récupérer les nouvelles cartes d’AT», précise l’ADII dans un communiqué.