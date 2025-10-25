Société

Diplomatie: plus de 120 ambassadeurs et consuls attendus à Marrakech

La place Jemaa El-Fna au coucher de soleil, à Marrakech.

En concurrence avec Monaco, le Maroc a décroché l’organisation du 14ème Congrès mondial des consuls. Marrakech devient, du 29 octobre au 1er novembre, la scène d’un dialogue international mêlant diplomatie de proximité, jeunesse, culture, humanitaire, santé publique, climat, cybersécurité et innovations.

Par Qods Chabâa
Le 25/10/2025 à 10h30

Marrakech s’apprête à devenir le carrefour mondial de la diplomatie parallèle. Du 29 octobre au 1er novembre, la cité ocre accueillera le 14ème Congrès mondial des consuls, organisé conjointement par la Fédération mondiale des consuls (FICAC) et l’Union des Consuls Honoraires au Maroc (UCHM). En compétition avec Monaco, le Maroc a remporté l’honneur d’abriter pour la première fois cet événement d’envergure internationale, symbole de son rôle croissant dans la diplomatie de coopération et de dialogue entre les peuples.

La session d’ouverture sera marquée par les allocutions de Nikolaos K. Margaropoulos, président de la FICAC, et Atman Haloui, président de l’UCHM, suivies de l’intervention de Kolinda Grabar-Kitarović, ancienne présidente de la République de Croatie.

Lire aussi : Duke Buchan a officiellement prêté serment comme ambassadeur des États-Unis au Maroc

Deux grands panels rythmeront la journée du 30 octobre:

- «Bridging Nations in Modern Times», qui explorera les nouveaux leviers de rapprochement entre les peuples à travers la diplomatie consulaire, la jeunesse, la culture et l’action humanitaire;

- «Navigating Modern Diplomacy», consacré aux défis actuels d’une diplomatie mondialisée: santé publique et solidarité internationale, enjeux climatiques, protection des citoyens à l’étranger, cybersécurité et innovations technologiques.

Le Congrès comprendra également l’Assemblée générale de la FICAC et l’élection du nouveau Conseil d’administration, avant de s’achever par un dîner de gala en présence de personnalités marocaines, de représentants institutionnels et de membres du corps consulaire international.

Fondée en 1982, la Fédération mondiale des consuls (FICAC) regroupe plus de 9.000 consuls honoraires dans 95 pays et œuvre au renforcement de la compréhension mutuelle et de la coopération diplomatique. Au Maroc, l’Union des Consuls Honoraires (UCHM) représente le corps consulaire honoraire accrédité auprès du Royaume et promeut les échanges économiques, culturels et sociaux entre nations.

Par Qods Chabâa
Le 25/10/2025 à 10h30
#Fédération mondiale des consuls#Congrès mondial des Consuls#carrefour mondial de la diplomatie consulaire

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Duke Buchan a officiellement prêté serment comme ambassadeur des États-Unis au Maroc

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Tribune. Le Maure à Whitehall: un ambassadeur marocain à la cour d’Élisabeth Iʳᵉ, diplomatie interculturelle et genèse de l’Othello de Shakespeare

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Rabat: escale du «Belem», navire ambassadeur de l’amitié franco-marocaine et de la protection des océans

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Etre femme ambassadeur au Royaume du Maroc

Articles les plus lus

1
Résolution sur le Sahara: pourquoi le régime d’Alger a raison de trembler… et de ne pas voter
2
Officiel. La Fatwa sur la Zakat mise en ligne
3
Je veux une bague, mon seigneur!
4
Santé: la directrice régionale de Rabat relevée de ses fonctions
5
Au cœur du réacteur de l’IMA, l’épicentre des talents marocains dans le secteur aéronautique
6
Panique à Alger: «l’intégration au Maroc» devient, soudain, une option pour le Polisario
7
Najib Akesbi, ou la nostalgie d’un Maroc qu’on ne reconnaît plus
8
«La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique soutient le plan d’autonomie du Sahara sous souveraineté du Maroc et agira en conséquence
Revues de presse

Voir plus