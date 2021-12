Désormais, nous pouvons nous amuser à découvrir le Maroc, son histoire, sa culture et ses traditions, grâce au jeu de société «Le Maroc en couleurs», 100% made in Morocco, créé par Soumaya Chakir, une Marocaine résidant à Paris.

D’une simple idée naît un beau concept tout aussi original qu’instructif. «Le Maroc en couleurs», un jeu de cartes 100% made in Morocco, conçu par Soumaya Chakir, une jeune Marocaine actuellement résidente à Paris, qui a souhaité immortaliser l’amour qu’elle porte aux jeux de société et à son pays d’origine.

Soumaya Chakir a grandi à Agadir jusqu'à ses 18 ans avant de partir à Ifrane pour faire ses études en relations internationales à l'Université Al-Akhawayn, puis à Amsterdam pour un master en communication, avant d'enchaîner avec un MBA en intelligence économique à Paris. Une expérience enrichissante à l'issue de laquelle elle se consacre pleinement à l'entrepreneuriat en créant Play Watan, une société basée au Maroc, qui a permis à "le Maroc en couleurs", 100% made in Morocco, de monter en succès.

En effet, ce jeu de société particulièrement éducatif, a séduit des centaines de curieux, car il permet en premier lieu de répondre à un besoin réel, qui est de combler le vide en termes de jeux culturels à propos du Maroc, tout en partageant avec sa famille et ses amis des connaissances autour du Royaume.

«L’objectif est d’échanger autour du Royaume, en famille, entre amis ou entre adultes, dans un bon esprit de découverte et de redécouverte, mais également avec l’optique de vouloir développer ses connaissances chaque jour un peu plus. Nous avons un très beau pays, riche en culture, en architecture, en histoire, en géographie, en culinaire et bien d’autres... Et c’est vrai qu'avec ce jeu, surtout grâce à son côté ludique, nous avons envie de chercher encore plus et d’apprendre davantage de choses autour de notre pays», explique Soumaya Chakir.

Histoire et nature, Art et sport, Saveurs et traditions, sont les trois thèmes du jeu «Le Maroc en couleurs», déclinés sur 200 cartes comportant 400 questions et répartis autour de deux niveaux de difficulté: Explorateur et Haj. Mais derrière la conception de ce rendu plaisant, une longue période de travail a eu cours.

«C’est moi-même qui ai élaboré les questions. J’ai essayé de diversifier les thématiques et les niveaux de challenge pour essayer d’intéresser le plus grand nombre de joueurs. Pour confirmer et valider les réponses, j’ai beaucoup lu, beaucoup cherché et diversifié mes sources et références. C’est sur la base d’une bibliographie exhaustive que j’ai pu finaliser mon jeu», confie la Gadirie.

«Le Maroc en couleurs» est commercialisé dans le Royaume, notamment au niveau de plusieurs points de vente à Agadir, Marrakech, Casablanca, Mohammedia, Rabat et Tanger au prix de 150 dhs, mais également en France à 20 euros. La vente en France permet à la grande communauté de Marocains qui y résident, d’en apprendre un peu plus sur eux-mêmes et de rapprocher leurs enfants de leurs origines, avec la garantie d’en ressortir plus éclairés et informés.