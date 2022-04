© Copyright : Brahim Mousaaid /Le360

Alors que les guerres s’intensifient un peu partout dans le monde, un vibrant appel à la paix et la concorde vient d’être lancé par le colloque inter-religieux organisé à Rabat, mardi 5 avril 2022, entre les trois religions monothéistes.

Organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat-Agdal, ce mardi 5 avril, le colloque inter-religieux auquel ont participé de nombreuses personnalités du monde intellectuel et de la culture a été animé, par le doyen de cette faculté, Jamal Eddine Elhani, par le grand rabbin de Jérusalem, Mordekhai Chriqui, le vice-président du conseil régional de oulémas de Rabat, Lahcen Ben Brahim Skenfel et le cardinal Christobal Lopez Romero, archevêque de Rabat.

D’une seule voix, les représentants des trois religions d’Abraham ont plaidé pour que «le dialogue reste au service de la paix». Au début de la conférence, le doyen Jamal Eddine El Hani a annoncé un projet de création au sein de la faculté des lettres de Rabat-Agdal d’une chaire défiée au dialogue entre les trois religions monothéistes.

«Outre la création de cette chaire, notre établissement va institutionnaliser ce colloque afin qu’il puisse se dérouler chaque année avec une participation d’éminentes personnalités», a affirmé le doyen dans une déclaration pour le360.

Le grand rabbin de Jérusalem a pour sa part rendu un vibrant hommage au roi Mohammed VI pour les efforts qu’il déploie en faveur de la paix et de la stabilité. «Nous saluons le Souverain, le chef des croyants qui est à la tête de ce pays de paix et de tolérance», a-t-il ainsi déclaré.

Il a également fait observer que «dans le mot islam, il y a le mot silm qui veut dire paix». La Torah, livre saint de la religion juive, parle quant à elle, a-t-il ajouté, du mot shalom qui signifie la paix. «Il faut courir après la paix, car celle-ci n’est pas une œuvre facile à réaliser et seules les trois religions peuvent amener une véritable paix», a-t-il conclu dans son allocution devant des étudiants attentifs.

De son côté, le vice-président du conseil régional des oulémas de Rabat a cité plusieurs versets du Coran qui appellent les croyants «à préserver la paix et à reconnaître les autres religions». «Aujourd’hui, à travers notre présence, les trois religions monothéistes prêchent la paix et la concorde, car la guerre est un mal et la paix un fondement», a ainsi souligné Lahcen Ben Brahim Skenfel.

Enfin, l’archevêque de Rabat, Christobal Lopez Romero, a dénoncé la course à l’armement et regretté la crise entre la Russie et l’Ukraine, «une guerre entre des hommes de même religion (chrétiens), or le christianisme est une religion de paix et d’amour», a-t-il fait remarquer.