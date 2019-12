Les lauréates des bourses L’Oréal-UNESCO Maghreb For Women in Science 2019

Les bourses du Maghreb l'Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science visent à promouvoir la participation de jeunes femmes dans les sciences. Parmi cinq lauréates figurent deux jeunes marocaines dont voici les projets...

Ce programme, qui a célébré cette année sa 21ème édition dans le monde, a récompensé, lors d’une cérémonie organisée le 16 décembre à l’institut français de Casablanca, cinq jeunes femmes maghrébines et chercheuses talentueuses.

Les bourses l’Oréal-UNESCO Maghreb For Women in Science 2019 ont ainsi récompensé deux Marocaines, deux Tunisiennes et une Algérienne, lesquelles se sont vues remettre une bourse d’une valeur de 10. 000 euros chacune qui leur permettra de mener à bien leurs projets post-doctorat dans les domaines suivants: science du vivant et de l’environnement (biologie, biochimie, génétique, physiologie, biotechnologie, écologie et la chimie appliquée à la vie) et sciences de la matière (physique, chimie, mathématique, science de l’information, ingénierie, science de la terre et de l’univers).

Les lauréates sont Laila El Ghazouani, de l'École nationale d’architecture Rabat, Maroc ; Hanan Arahmane, de l'Université Mohammed V Rabat (Maroc); Soumicha Mahdjour, de l'Université de Mascara (Algérie) ; Leïla Nasraoui, de l'Université de Carthage Ariana (Tunisie) et Randa Sghaier, de l'Université de Monastir Sousse (Tunisie).

Zoom sur les projets des deux lauréates marocaines

LAILA EL GHAZOUANI

École nationale d’architecture Rabat, Maroc

Laila El Ghazouani

Discipline : Sciences de l’ingénieur et technologiques

Spécialisation : Génie de l’environnement architecture et urbanisme

Sujet :

Son projet de recherche tente de proposer des moyens d’intervention afin de diminuer les températures élevées ressenties dans la ville. A long terme il s’agirait de proposer une nouvelle façon de faire de la ville avec des typologies architecturales plus adaptées.

Ayant baignée dans une famille qui aime la science, encourage l’épanouissement professionnel de la femme et avec une mère chercheuse en informatique, elle a été propulsée vers l’avant dans un métier créatif : l’architecture.

S’inspirant de laboratoires français et américain avec lesquels elle collabore, elle se projette dans la ville de demain qui offrirai aux citadins des lieux de bonne qualité́. Elle les imagine habiter, se balader, échanger... d’où ce côté́ scientifique qu’elle apporte à travers ses recherches.

Son rêve : Réconcilier le citadin avec l’espace public de la ville en lui offrant plus de confort thermique et des constructions en harmonie avec l’environnement.

Son message pour les femmes : "Ne pas trouver de prétexte pour être ambitieuse, le monde se mettra à votre service tant que vous le souhaitez.

L’engagement professionnel a une certaine magie à vous souffler un mindset qui vous rendrait capable de dépasser toutes les contraintes."

HANAN ARAHMANE

Université́ Mohamed V Rabat, Maroc

Hanan Arhmane

Discipline : Science de la matière

Spécialisation : Physique nucléaire Nuclear instrumentation et signal processing

Sujet :

L’objectif principal de ses travaux de recherche de thèse a été d’introduire de nouvelles méthodes de traitement numérique du signal à savoir les méthodes de séparation aveugle de source matricielle et tensorielle et les méthodes d’intelligence artificielle afin d’améliorer les techniques de mesure de flux neutronique, et ce, dans la perspective d’une meilleure estimation de ce flux dans un champ de rayonnements mixtes, en particulier au sein du seul réacteur au Maroc, à savoir celui du Centre National de l’Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN).

L’utilité́ de ces travaux est capitale pour la recherche scientifique en général, notamment pour des secteurs tels que la médecine, l’eau, l’agriculture, l'environnement etc. Le projet a abouti à des résultats encourageants et prometteurs. Ils ouvrent différentes perspectives à court et long terme.

Ces travaux vont permettre d’améliorer l’estimation de flux neutronique du réacteur TRIGA MARK II du CNESTEN et, donc, de pouvoir augmenter l’exploitation de ce flux pour différentes applications autant dans les domaines biologique, médical légal que minier (analyse les traces d’un élément précis dans une roche sédimentaire). D’autres exemples de domaines d’application seraient pour l’environnement (ex : analyse de polluants, suivre la teneur de matières en suspension dans l’eau, etc.), pour l’industrie chimique (ex : catalyseurs), pour l’industrie photographique (ex : dopage de cristaux d’halogénure d’argent), dans le domaine de l’art (ex : nettoyer et protéger les œuvres d’art). De plus, son aspect non destructif se voit pratique en archéologie.

Son rêve : Son objectif que la science pourrait réaliser, est tout simplement, l’amélioration de la qualité de vie de l’humanité́, avec zéro impact de l’homme sur le réchauffement climatique.

Son message pour les femmes : "Prendre confiance et se révéler à elles-mêmes et aux autres en exploitant leurs qualités humaines au service de leurs actions. De ne jamais se décourager. De ne pas écouter les nombreuses personnes qui vont essayer de vous rabaisser.

Accrochez-vous à vos envies et ne laissez personne vous décourager. Croyez en votre potentiel, osez saisir les opportunités, donnez-vous à fond, et la réussite sera au rendez-vous.

Il faut s'entourer des gens qui vous soutiennent et qui vous aiment."

Parce que la science a besoin de femmes

Le Programme "Pour les femmes et la science" (For Women In Science), lancé en 1998, octroit chaque année une bourse dans le cadre d'un partenariat entre la Fondation l'Oréal et l'UNESCO à l’échelle internationale.

Ces bourses l’Oréal-UNESCO ont pour objectif de distinguer ces jeunes femmes pour la qualité́ de leurs recherches, de les aider et de les encourager à poursuivre une brillante carrière dans les sciences.

Alors qu’est célébrée l’excellence scientifique des boursières Maghreb 2019 du Prix For Women In Science, il reste toutefois encore beaucoup à faire pour parvenir à une véritable égalité dans le monde scientifique.

La Fondation l’Oréal et l’UNESCO restent ainsi déterminées à progresser sans relâche vers la réalisation de cette vision, fermement convaincues qu’un jour nous vivrons dans un monde où les filles seront encouragées à étudier les sciences, où les femmes bénéficieront d’un soutien adéquat pour équilibrer les responsabilités qui leur incombent à la fois en tant que chercheuses et en tant que mères, et où les scientifiques seront jugées uniquement sur le mérite de leurs découvertes et sur le potentiel de leur travail pour changer le monde.

Parce que le monde a besoin de science et que la science a besoin de femmes.