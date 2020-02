© Copyright : DR

Kiosque360. Les victimes d'un accident provoqué par des nids-de-poule sur les chaussées ou des travaux lancés par les communes peuvent saisir la justice. Pour ce faire, il faut un certificat médical et le procès-verbal d’un huissier de justice.

Les citoyens, motorisés ou non, victimes d'accidents à cause des nids-de-poule qui trouent les chaussées des boulevards et trottoirs des villes, peuvent obtenir un certificat médical délivré par les services des urgences des hôpitaux pour attester l’invalidité et le mal causés par le laisser-aller des communes. Ce certificat médical, qui précise la nature des blessures occasionnées et la durée d’invalidité, peut ainsi être présenté à la justice. En fait, plusieurs communes ferment des accès, lancent des travaux à la va-vite, des chantiers dangereux pour les passants et nuisibles à la circulation, fait remarquer le quotidien Assabah dans son édition de ce mardi 4 février.

D'ailleurs, dans certains cas, ajoutent les sources du quotidien, il n’y a pas de panneaux de signalisation pour prévenir les piétons et les automobilistes des dangers des travaux que ces communes bouclent en laissant des nids-de-poule qui représentent un danger pour les piétons, les automobilistes et les conducteurs de deux-roues.

Auparavant, les victimes de ces accidents avaient du mal à se défendre devant la justice. Aujourd’hui, souligne le quotidien, un certificat médical est délivré aux victimes pour faire valoir leurs droits devant la justice. Ce certificat détaille la nature et la cause de l’accident: un nid-de-poule, une grosse pierre sur la chaussée ou des travaux non achevés. Les citoyens victimes du laisser-aller des communes pourront donc obtenir des dommages en estant en justice l’Administration responsable. Espérons que cela permettra aux communes de tirer des leçons de leur nonchalance.

A ce propos, le quotidien cite l’exemple de la présidente d’une association au tribunal administratif de Casablanca qui a traduit en justice le président de la commune urbaine d’El Jadida, en appuyant sa plainte d'un procès-verbal dressé par un huissier de justice qui a constaté les nids-de-poule sur la chaussée.