Depuis la délocalisation de l’ambassade du Maroc en Ukraine à Lviv, ville située à environ 70 km de la frontière polonaise, 150 laissez-passer ont été délivrés pour faciliter le passage des Marocains d’Ukraine via les postes-frontières.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 4 mars 2022, l’ambassade du Maroc à Kiev annonce que depuis sa délocalisation à Lviv, le 1er mars, 150 laissez-passer ont été délivrés, dont 4 documents ont été émis aujourd'hui à une famille, accompagnée d'un jeune enfant.

D’autres mesures ont été également prises en matière d’accompagnement des Marocains établis en Ukraine dans le contexte que traverse la région. C’est ainsi que l’ambassadrice du Maroc à Kiev, Faouz El Achabi, a tenu une réunion avec le représentant du ministère ukrainien des Affaires étrangères et celui de la sécurité et des frontières à Lviv, au cours de laquelle elle a passé en revue les difficultés auxquelles sont confrontés les ressortissants marocains, appelant ainsi à leur faciliter les démarches pour leur permettre de quitter le sol ukrainien dans des conditions optimales.

De plus, le personnel de l'ambassade a été mobilisé aux niveau des quatre points de passage frontaliers avec la Pologne, afin d'orienter les ressortissants marocains vers les points les moins fréquentés. Une assistance médicale a été fournie à un étudiant marocain, le 3 mars 2022, avant qu'il ne quitte le sol ukrainien.

L'ambassade indique, par ailleurs, suivre de près la situation des Marocains présents dans les villes de Soumy, Kharkiv, Kherson et Marioupol, et communiquer constamment avec eux afin de trouver des solutions à leur situation. Elle précise, de plus, qu’elle communique en permanence avec la cellule de crise créée au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, dans le but de coordonner les mesures à prendre, tout en rendant compte des difficultés rencontrées par les citoyens marocains en Pologne, en Slovaquie, en Roumanie et en Hongrie.

L'ambassade fait également savoir qu’elle a pu résoudre certains problèmes liés au refus des documents de circulation électroniques à certains passages frontaliers, tout en précisant être intervenue auprès des autorités ukrainiennes pour régler la situation de quatre citoyens marocains qui ont été détenus, aidés de représentants de la communauté marocaine sur place.

Cette représentation diplomatique indique, de plus, être actuellement en pleine discussion avec Moscou concernant les citoyens marocains qui ne sont pas enregistrés auprès de ses services. Une réunion d'urgence est en outre prévue aujourd'hui avec les autorités ukrainiennes, dans la ville de Lviv.