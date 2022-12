Covid-19 au maroc:122 nouvelles contaminations en 24 heures, un décès et 959 cas actifs

Une infirmière injecte un vaccin anti-Covid-19 à une adolescente dans un centre de vaccination à Fès, le 23 septembre 2021.

Un décès, 122 nouveaux cas de contamination et 195 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 9 et 10 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 959, alors que plus de 6.8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 nouveaux cas de contamination, alors qu'aucun décès n'a été déploré. Le pays totalise 271.140 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.594 guérisons. En Tunisie, 10 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible qui ne souligne aucun décès. Le pays totalise 1.147.145 cas de contamination, dont 29.269 décès et 1.133.982 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas de contamination n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.421 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé avertit d'une cinquième vague, probable à partir de fin octobre Le gouvernement français a demandé vendredi un «sursaut de la vaccination» aux Français, à quelques jours des fêtes de fin d'année, les enjoignant également à «remettre le masque dans les transports en commun». Alors que sévit actuellement en France, comme dans les pays voisins, une triple épidémie avec la juxtaposition du Covid-19, de la grippe et de la bronchiolite, le ministre de la Santé François Braun a évoqué une «situation sérieuse» lors d'une conférence de presse. Seulement «2,8 millions de personnes sont vaccinées contre le Covid-19 depuis début octobre, c'est bien moins que nos voisins européens», a souligné François Brauna, évoquant spécifiquement la campagne de rappel en cours. Du côté de la grippe, «9,9 millions de vaccins ont été vendus en officine», soit une baisse de 5% par rapport à 2021. En conséquence, «les Français sont moins bien protégés cette année», «j'en appelle solennellement à un sursaut de la vaccination», a-t-il dit. Relevant que les soignants avaient été applaudis chaque jour par les Français lors de la première vague de Covid, le ministre a lancé: «Ce soir, je vous demande de les aider, en vous vaccinant et en respectant les gestes barrières.» Il a aussi insisté sur l'importance de ces derniers: se laver les mains, aérer régulièrement, porter le masque dans les lieux clos. «Dans les transports en commun, dans les trains», a-t-il plaidé. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? Mais François Brauna a exclu de rendre le masque obligatoire, comme le réclament nombre de soignants: «Il y a des gestes simples qui n'ont pas besoin d’un texte.» La pandémie a fait officiellement au moins 6.657.638 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon le dernier bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.109.679), devant le Brésil (690.837), l'Inde (530.654) et la Russie (392.560). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami