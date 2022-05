Covid-19 au Maroc: 83 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 381 cas actifs

Une infirmière prépare une seringue d'un vaccin anti-Covid-19 au vaccinodrome de Bab Lamrissa, à Salé, le jeudi 25 octobre 2021.

Aucun décès, 83 nouveaux cas de contamination et 25 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 9 et 10 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 381, alors que plus de 6,29 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 cas de contamination. Le pays totalise 265.800 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.363 guérisons. En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 16 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 14 cas de contamination et 2 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.757 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.704 guérisons.- Covid-19 en Chine: nouvelles restrictions à Pékin, aux airs de ville fantôme Les cloches de la cathédrale nationale de Washington ont retenti 1.000 fois lundi en hommage aux victimes du Covid-19, alors que les Etats-Unis sont en passe de franchir le cap du million de morts liés à la pandémie. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré officiellement le plus de décès dans le monde, devant le Brésil, l'Inde ou encore la Russie, et comptaient lundi plus de 995.000 morts du Covid-19, selon le dernier bilan de l'université Johns Hopkins. Le bourdon de la cathédrale a été déclenché vers 18h00 (22h00 GMT) lors d'un nouvel hommage retransmis en direct sur YouTube, chaque sonnerie représentant 1.000 personnes décédées en raison de la pandémie. La cloche funèbre de l'édifice avait déjà retenti précédemment lorsque les Etats-Unis ont passé d'autres paliers symboliques, par exemple en septembre 2020, moment où le pays a franchi les 200.000 morts. «Aujourd'hui, notre nation a franchi une tragique étape: un million d'Américains sont morts à cause du Covid-19», a regretté le doyen de la cathédrale, le révérend Randolph Marshall Hollerith, avant que les cloches ne retentissent. Les revenus du développeur allemand de vaccins BioNTech au premier trimestre de 2022 ont plus que triplé en glissement annuel pour atteindre 6,4 milliards d'euros, a déclaré la société lundi. Covid: Pékin annonce un renforcement des mesures Cette hausse est «principalement due à l'augmentation des revenus commerciaux provenant de la fourniture et des ventes du vaccin Covid-19 de la société dans le monde entier», a indiqué BioNTech dans un communiqué. Le bénéfice net a atteint 3,7 milliards d'euros au premier trimestre, contre 1,13 milliard à la même période l'an dernier. BioNTech et Pfizer ont facturé environ 750 millions de doses de leur vaccin Covid-19 au premier trimestre. Fin avril, les sociétés avaient signé des accords de fourniture pour environ 2,4 milliards de doses de vaccin en 2022. La Chine a signalé lundi 3.426 infections au Covid-19 dont 3.077 cas asymptomatiques. Pékin a recensé 61 cas confirmés d’infections contre 234 à Shanghai, épicentre de la nouvelle vague du Covid-19 dans le pays. Les hauts responsables à Pékin et Shanghai continuent de souligner qu’ils ne baisseront pas les bras face à l’actuelle envolée. Dans la capitale, les autorités ont demandé lundi à tous les résidents de Chaoyang, le quartier central qui abrite les sièges de la plupart des ambassades et de nombreuses multinationales, de passer au mode télétravail. Signe de l’inquiétude qui s’empare de la métropole. Chaoyang est le district où la plupart des infections de Pékin ont été découvertes. Covid-19 en Chine: Pékin étend le dépistage, le confinement menace La pandémie a fait officiellement au moins 6.277.972 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.024.752), devant le Brésil (664.248), l'Inde (524.103) et la Russie (376.049). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami