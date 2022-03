© Copyright : MAP

Un décès, 53 nouveaux cas de contamination et 64 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 19 et 20 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 592, alors que plus de 6,03 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 15 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 1 décès et 18 guérisons. Le pays totalise 265.539 cas de contamination, dont 6.871 décès et 178.174 guérisons.

En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 1 cas de contamination et 3 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.662 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.669 guérisons.

La Chine a annoncé dimanche un durcissement des mesures de confinement dans le nord-est du pays après une flambée de l'épidémie de Covid-19, au moment où la métropole de Shenzhen (sud) s'apprête à lever les siennes.

Le pays asiatique a fait état dimanche de 4.053 nouveaux cas de Covid. Les deux-tiers ont été recensés au Jilin, province frontalière de la Corée du Nord et de la Russie.

Pour enrayer la propagation du virus, la ville éponyme de Jilin va imposer un strict confinement à ses quelque 4,5 millions d'habitants, a annoncé la mairie.

A compter de lundi minuit (dimanche 16H00 GMT) et pour une durée de trois jours, les habitants de la métropole ne pourront pas quitter leur domicile ou leur résidence.

Une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus va être proposée à des millions de personnes en Angleterre à partir de lundi, a annoncé dimanche le service public de santé, le NHS.

Cette dose de vaccin sera proposée aux personnes de 75 ans et plus et aux personnes immunodéprimées âgées de 12 ans et plus. Au total, environ cinq millions de personnes pourront recevoir le vaccin, et 600.000 seront invitées à prendre rendez-vous cette semaine pour se faire vacciner, selon le NHS.

«Suite au succès massif du déploiement (de la vaccination) jusqu'à présent, nous proposons désormais aux plus de 75 ans et aux plus vulnérables une dose de rappel ce printemps pour compléter leur protection contre ce virus», a déclaré le ministre de la Santé Sajid Javid dans un communiqué.

En France, le nombre moyen de cas positifs au Covid-19, calculé sur une semaine, continue sa progression sans augmenter la pression hospitalière, selon les chiffres publiés samedi par les autorités sanitaires.

Le nombre de nouveaux cas recensés est de 98.104. La moyenne quotidienne sur sept jours, qui lisse les à-coups journaliers, est en hausse: elle s'établit à 86.022 contre 82.356 vendredi et 63.103 il y a une semaine.

Dans le même temps, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 a continué à décroître, avec 20.440 patients concernés samedi contre 20.579 vendredi et 20.860 une semaine plus tôt.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.097.552 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (997.845), devant le Brésil (657.157), l'Inde (516.510) et la Russie (364.058).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.