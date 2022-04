Covid-19 au Maroc: 47 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 442 cas actifs

Un agent de santé en tenue de protection se tient à l'intérieur d'une des pièces médicalisées de l'hôpital de campagne de Laâyoune, dédié au traitement de cas de Covid-19 et opérationnel depuis le 15 octobre 2021.

© Copyright : Boukhari / MAP

Aucun décès, 47 nouveaux cas de contamination et 106 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 21 et 22 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 442, alors que plus de 6,23 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 8 cas de contamination. Le pays totalise 265.754 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.336 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.683 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.693 guérisons. Covid-19 au Maroc: la situation demeure stable à la septième semaine de la troisième période inter-vague Un malade testé positif au Covid-19, l'est resté pendant 16 mois jusqu'à sa mort, le plus long cas d'infection connu, selon une étude consacrée à l'évolution du virus chez les patients immunodéprimés. Le patient, dont l'identité n'a pas été révélée, avait été testé pour la première fois positif mi-2020 et présentait des problèmes respiratoires. Il était resté positif à tous les tests (environ 45) jusqu'à sa mort 505 jours plus tard, a indiqué vendredi à l'AFP Dr Gaia Nebbia, co-autrice de l'étude. Il s'agit du plus long cas connu d'infection au Covid, selon un communiqué du Congrès européen de microbiologie et de maladies infectieuses, qui se tient à Lisbonne du 23 au 26 avril et où sera présentée l'étude. L'OMS «recommande fortement» l'antiviral du groupe pharmaceutique américain Pfizer - nirmatrelvir associé au ritonavir- pour les patients atteints des formes moins sévères du Covid-19 «à plus haut risque d'hospitalisation». Pour les experts de l'Organisation mondiale de la santé, la combinaison commercialisée sous le nom de paxlovid «est le médicament de choix» pour les patients non vaccinés, âgés ou immunodéprimés, même si l'OMS continue de prôner la vaccination en premier lieu. Covid-19: on est le mieux protégé après à la fois un vaccin et une infection, selon deux études Pour ce même type de patients et de symptômes, l'OMS a émis une «recommandation faible» pour le remdesivir du laboratoire américain Gilead, qu'elle déconseillait jusque-là. L'Afrique du Sud, qui a connu une accalmie avec la pandémie, enregistre une nouvelle hausse des cas avec 4.406 contaminations recensées au cours des dernières 24 heures, selon les autorités sanitaires jeudi. «L'institut rapporte 4.406 nouveaux cas de Covid-19 en Afrique du Sud», a indiqué l'Institut national des maladies transmissibles (NICD) dans son communiqué quotidien. «Cette hausse reflète une augmentation de 15,8% du taux de positivité». Les jours précédents, le nombre des contaminations se situait autour de 1.500 en 24 heures, passant même sous la barre des 1.000 cas lundi. Les admissions à l'hôpital ont également augmenté sur la même période, mais pas la mortalité liée au coronavirus au sein des établissements hospitaliers. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste La pandémie a fait officiellement au moins 6.236.610 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.017.609), devant le Brésil (662.556), l'Inde (522.116) et la Russie (374.368). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune