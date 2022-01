Covid-19 au Maroc: 34 décès en 24 heures, 6.362 nouvelles contaminations et 58.631 cas actifs

La campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 se poursuit dans des conditions sanitaires et organisationnelles favorables au niveau de la préfecture de Marrakech, marquée notamment par un engouement remarquable pour recevoir la troisième dose, le 31 décembre 2021.

34 décès, 6.362 nouveaux cas de contamination et 9.802 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 24 et 25 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 58.631, alors que plus de 23 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 25 janvier 2022 © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2.215 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 13 décès et 988 guérisons. Le pays totalise 238.885 cas de contamination, dont 6.508 décès et 160.624 guérisons. En Tunisie, 2.843 nouveaux cas de contamination, 4 décès et 4.854 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 856.739 cas de contamination, dont 25.999 décès et 724.864 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 96 nouveaux cas de contaminations et 5 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 57.480 cas de contamination au Covid-19, dont 932 décès. Covid-19 au Maroc: le pic des contaminations a priori atteint sauf surprise, affirme le Dr Mouad Merabet La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.602.767 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts depuis janvier 2020 sont les Etats-Unis avec 868.512 décès, le Brésil (623.356), l'Inde (490.462) et la Russie (327.448). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. La police britannique a annoncé mardi enquêter sur plusieurs fêtes organisées à Downing Street et au sein de la haute administration pendant les confinements, à l'origine d'une grave crise menaçant le Premier ministre, Boris Johnson. «La police de Londres enquête actuellement sur un certain nombre d'événements qui se sont déroulés à Downing Street et à Whitehall au cours des deux dernières années, en relation avec des violations potentielles des règles liées au Covid-19», a déclaré la cheffe de la Metropolitan Police. Covid-19 dans les écoles du Maroc: la hausse des cas se poursuit, Rabat en tête de liste Pour le président du Conseil scientifique français, Jean-François Delfraissy, la phase actuelle de l'épidémie, marquée par le variant Omicron, devrait ralentir vers la mi-mars et permettre un printemps moins tendu sur le front sanitaire. «Je vois atterrir les choses plutôt vers la mi-mars, avec une baisse progressive très lente des hospitalisations et un nombre de contaminations qui va doucement finir par baisser, avec une hétérogénéité selon les régions», a-t-il indiqué. Au-delà, s'il s'attend à l'arrivée d'un nouveau variant à l'automne, tout dépendra de son type, selon Jean-François Delfraissy: «S'il est transmissible et de nouveau sévère, on serait de nouveau dans une situation très ennuyeuse». L'alliance Pfizer-BioNTech a débuté le recrutement pour un essai clinique qui vise à tester, sur des adultes de 55 ans et moins, la sécurité et la réponse immunitaire de leur vaccin contre le Covid-19 qui vise spécifiquement le variant Omicron, ont annoncé mardi les deux entreprises. Les îles Samoa et Salomon ont prolongé leurs confinements mardi face à une pandémie de Covid-19 qui continue de s'aggraver dans les nations insulaires isolées du Pacifique, jusque-là épargnées par le coronavirus. Jusqu'à la semaine dernière, les îles Salomon (700.000 habitants) n'avaient enregistré aucun décès et seulement 31 cas depuis le début de la pandémie, mais près de 300 nouveaux cas ont été confirmés depuis. Covid-19: Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, testé positif Le groupe de logistique britannique Royal Mail prévoit de supprimer environ 700 postes d'encadrement pour baisser ses charges après que le variant Omicron a entraîné 15.000 absences et des coûts de centaines de millions de livres. Les aéroports européens n'ont retrouvé l'an dernier que 41% de leurs passagers de 2019, sur fond de variants Delta et Omicron, une reprise chaotique et insuffisante pour effacer le cataclysme de 2020, selon des chiffres publiés mardi. Le secteur subit toujours les conséquences de la vague Omicron et le premier trimestre sera décevant, a prédit la branche européenne du Conseil international des aéroports (ACI Europe).

Par Majda Benthami