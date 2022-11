Covid-19 au Maroc: 108 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 666 cas actifs

Des personnes portant un masque.

Aucun décès, 108 nouveaux cas de contamination et 63 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 10 et 11 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 666, alors que plus de 6.849.941 personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 11 cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 270.917 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182466 guérisons. En Tunisie, 109 nouveaux cas de contamination et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.702 cas de contamination, dont 29.263 décès et 1.133.512 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas de contamination n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.407 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid-19: le Maroc autorise l'utilisation de Convidecia Air, un vaccin chinois, à inhaler par voie nasale Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a assuré, jeudi 10 novembre 2022, à Rabat, que la situation épidémiologique au Maroc est stable, malgré les fluctuations enregistrées dans les cas d'infection. Il a noté que le gouvernement a étudié la question, suit la situation et prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des individus et l'économie nationale. Le Conseil de gouvernement avait, rappelons-le, examiné, lors de sa réunion du 27 octobre, la possibilité de lever l'état d'urgence sanitaire d'ici la fin du mois de novembre. Le virus du Covid-19 ne semble pas lâcher prise en Chine. L’accalmie n’aura duré que quelques mois depuis le retour de la pandémie au début de l’année pour que les villes chinoises, dont la capitale Beijing, se retrouvent de nouveau au cœur d’une nouvelle vague d’infections. Depuis le début de la semaine, le nombre des infections n’a pas cessé d’augmenter. Vendredi, la Commission nationale de la santé a publié un nouveau décompte faisant état 1.150 cas confirmés transmis localement dans la partie continentale de la Chine. Un total de 7.691 porteurs asymptomatiques locaux ont été nouvellement identifiés. Les infections restent sans danger, le pays n’ayant enregistré aucun décès lié à la pandémie. Le bilan total s'établit à 5.226 décès depuis le début de la pandémie. Cependant, cette nouvelle hausse, qualifiée d’inquiétante, a envoyé des ondes de choc partout dans le pays. L’approche tolérance zéro, jalousement défendue par les autorités, a été déployée de la manière la plus rigoureuse. Des confinements ont été décidés dans plusieurs régions. A Beijing, de nombreux complexes résidentiels ont été fermés et les tests PCR quotidiens sont exigés de toute la population. La situation n’incite guère à l’optimisme à en juger par le sérieux avec lequel les autorités réagissent à l’actuelle hausse des cas. Covid-19 au Maroc: deux régions concentrent les deux tiers des cas positifs recensés la semaine dernière La pandémie a fait officiellement au moins 6.612.297 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.099.856), devant le Brésil (688.659), l'Inde (530.520) et la Russie (390.902). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami