94 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc, du mardi 12 au mercredi 13 mai 2020. Les cas testés positifs s'élèvent au nombre de 6.512. Voici le bilan de la propagation du coronavirus au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

94 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 6.512 cas le nombre total des personnes testées positives au Covid-19, annonce le ministère de la Santé, ce mercredi 13 mai à 16 heures.

86% des nouvelles contaminations se comptent parmi les cas contacts, a précisé le responsable du ministère de Santé.

Le ministère de la Santé a également recensé zéro décès et 140 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel respectivement à 188 morts et 3.131 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc.

Après les rebonds des derniers jours, le nombre de contaminations a enregistré un infléchissement ce mercredi. Mais il n’y a pas de quoi se réjouir. La courbe des contaminations évolue en dents de scie. Et il faudrait attendre plusieurs jours et la non-apparition de nouveaux foyers pour pouvoir conclure à une stabilisation de la propagation de la maladie.

S’il y a en revanche une tendance dont il faut se réjouir et qui se confirme de jour en jour, c’est celle de la baisse constante du nombre de décès. Depuis le 2 mars, on déplore 188 décès à cause du Covid-19. C’est un chiffre très bas, comparé à la moyenne mondiale.

D'ailleurs, le directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, a mis en avant, une fois encore, le taux de létalité (c'est-à-dire le nombre de patients décédés par rapport au total de personnes contaminées), qui baisse chaque jour davantage.

Il s’établit à 2,9%, ce qui place le Maroc dans une moyenne mondiale relativement basse et plaide en faveur de l’efficacité de la prise en charge sanitaire dans le Royaume. Il est à rappeler que la moyenne mondiale en termes de létalité s'établit à 7%.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 69.358, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 75.870.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma

Au Maghreb, la progression du virus concerne essentiellement le Maroc et l'Algérie même si les chiffres en Algérie ne permettent pas vraiment de prendre la mesure de la propagation de l'épidémie.

Le directeur de l’Institut Pasteur d’Algérie a indiqué vendredi 1er mai que la capacité des tests de dépistage dans ce pays vient d'être portée à 400 par jour. Un nombre insuffisant pour évaluer la présence de l’épidémie. A ce jour, on recense seulement 6.500 tests de dépistage, réalisés en Algérie, entre le début de la pandémie et le 8 mai.

186 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 7 décès ont été enregistrés en Algérie au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 6.253, alors que le nombre de décès s’élève à 522, annonce ce mercredi 13 mai une source officielle à Alger.

En Tunisie, zéro cas de contamination pour la troisième journée consécutive. Le bilan n’a pas évolué depuis 72 heures: 1.032 cas de contamination, dont 45 morts et 740 guérisons.





Après plusieurs jours sans dénombrer une seule contamination, la Mauritanie a enregistré un nouveau cas de coronavirus, jeudi 30 avril, le huitième dans le pays.

Dans le monde, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 286.122 morts et plus de 4,2 millions de personnes contaminées (4.272.881) selon un comptage réalisé par l’AFP mercredi à 11h00 GMT. Sur l’ensemble de ces cas, plus de 1,6 million de personnes sont aujourd’hui considérées comme guéries.

Aux Etats-Unis, après deux jours de baisse successive, le bilan quotidien est reparti à la hausse, avec plus de 1.900 décès supplémentaires en 24 heures.

L'immunologiste en chef de la Maison-Blanche, le Dr Anthony Fauci, a ainsi lancé un avertissement mardi contre les conséquences potentiellement "très graves" d'une relance économique trop hâtive aux Etats-Unis, le pays le plus touché par la maladie Covid-19 (plus de 82.000 morts).

Si l'épidémie est en recul à New York, de nouveaux foyers sont apparus ailleurs, comme dans la région de la capitale Washington, où un hôpital de campagne a été installé lundi. Le pays devrait dépasser les 100.000 morts d'ici le mois de juin d'après les modèles épidémiologiques réalisés par des chercheurs de l’université du Massachusetts.

Des sénateurs républicains américains ont présenté ce mardi 12 mai un projet de loi qui donnerait le pouvoir au président Donald Trump d'imposer des sanctions à la Chine si Pékin ne fournit pas de «compte-rendu complet» sur la pandémie de coronavirus

L'Europe poursuit timidement son déconfinement face à la pandémie de nouveau coronavirus avec des bilans qui repartent à la hausse dans plusieurs pays et qui semblent nettement sous-estimés dans d'autres. Les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 32.692 morts, l’Italie (30.911), la France (26.991) et l’Espagne (27.104).

Au Royaume-Uni, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires britanniques du mardi 12 mai, le pays a enregistré 627 nouveaux décès en 24h (210 la veille).

Pays le plus touché en Europe et deuxième dans le monde après les États-Unis pour le nombre de morts, le Royaume-Uni a décrété un confinement général le 23 mars qui doit être assoupli très légèrement pour la première fois mercredi, en Angleterre uniquement, avec des sorties plus libres et certains employés encouragés à retourner travailler.

Une deuxième phase est prévue à partir de juin avec la réouverture de certaines classes maternelles et primaires et de certains commerces non essentiels, ainsi que la reprise à huis clos de la saison sportive.

Le Royaume-Uni a subi une chute de 2 % de son produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, en raison du choc économique dû au coronavirus, a annoncé mercredi 13 mai le Bureau national des statistiques (ONS).

En Italie, le dernier bilan publié mardi 12 mai dans la soirée fait état de 172 nouveaux décès en 24h (179 la veille). Le nombre total de cas recensés à ce jour est de 221.216.

En Espagne, le bilan remonte légèrement ce mercredi 13 mai, 184 décès (176 la veille) ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures. Le pays compte désormais plus de 228.691 cas recensés.

Alors que le déconfinement par étapes a commencé depuis le 4 mai dans le pays, de nombreux Espagnols ne veulent plus sortir de chez eux révèle le quotidien El Pais. Angoisse d’être contaminé, peur de renouer avec les exigences de la réalité ou tout simplement envie de rester encore un peu dans l’univers simple et reconnaissant que construit durant le confinement, les raisons sont nombreuses pour ne pas sortir de chez soi. C’est ce que les spécialistes appellent le «syndrome de la cabane».

En France, selon les derniers chiffres dévoilés mardi 12 mai dans la soirée, le bilan enregistre une hausse avec 348 (263 la veille) nouveaux décès recensés lors des dernières 24 heures. Toutefois, le nombre de patients lourds en réanimation continue de baisser.

Une partie des écoliers français a pris ou s'apprête à reprendre le chemin des salles de classe, et des plages du littoral pourraient rouvrir dès ce week-end pour des promenades ou du sport.

© Copyright : DR

Les demandes de chômage partiel ont atteint cette semaine «un palier» avec 12,4 millions de salariés concernés, a estimé mercredi la ministre du Travail Muriel Pénicaud qui veut maintenant «accompagner la décrue» avec une réduction progressive de la prise en charge par l’État.

La Commission européenne s'apprête à présenter mercredi des recommandations pour sauver la saison estivale du secteur touristique, durement impacté par la crise du coronavirus, incitant les Etats européens à rouvrir progressivement les frontières intérieures qu'ils ont fermées.

La Russie a de nouveau enregistré mercredi 11.000 cas d’infection au coronavirus, alors que le pays est le deuxième dans le monde en nombre de personnes infectées 232.243 cas détectés. La mortalité y reste, elle, basse comparée à d’autres pays, avec 2.212 victimes.

En Asie, la Chine a recensé 7 nouveaux cas, dont un cas importé de l'étranger de Covid-19 dans la province de Jilin au nord-est du pays. La ville a placé mercredi ses habitants en confinement partiel après l’apparition de ces nouveaux cas de coronavirus faisant craindre une deuxième vague épidémique dans le pays où a démarré la pandémie de Covid-19. Ce mercredi 13 mai, le pays dénombre 84.018 cas recensés et 4.637 morts, aucun mort ces dernières 24h.

Le Brésil a enregistré 881 décès liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, son plus lourd bilan quotidien depuis l’arrivée de la pandémie, a annoncé mardi 12 mai le ministère brésilien de la Santé. Le pays compte désormais plus de 12.400 morts du virus.

La lutte contre le coronavirus, en perturbant la couverture sanitaire, pourrait avoir des effets indirects dévastateurs dans les pays pauvres comme la mort de 6.000 enfants chaque jour dans les six prochains mois, a mis en garde mercredi l'Unicef, appelant à une action urgente.

En Afrique, le nouveau coronavirus a fait plus de 2.400 morts depuis son apparition en décembre, avec 71.411 cas d'infection, dont 25.149 guérisons.

En Afrique du Sud, le dernier bilan communiqué fait état de 11.350 personnes infectées, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays comptabilise 206 décès et 4.357 guérisons à ce jour.

Les pays les plus touchés après l'Afrique du Sud sont l’Égypte avec 10.093 cas, 544 morts et 2.326 guérisons et le Ghana où le nombre de cas confirmés a grimpé à 5.127 cas, dont 22 morts et 494 guérisons.

D'autres pays africains ont été également affectés par la pandémie de coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (1.857 cas et 21 morts), le Cameroun (2.689 cas et 125 morts), le Niger (854 cas), le Burkina Faso (766 cas), le Nigeria (4.787 cas et 158 morts), la Guinée (2.298 cas), Djibouti (1.256 cas), le Sénégal (2.105 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (1.169 cas).

Par ailleurs, 737 cas ont été recensés au Kenya, 286 cas au Rwanda et 730 autres au Mali alors que l’Éthiopie compte près de 263 cas de contamination, dont 5 décès et 108 guérisons.

La Somalie a enregistré 1.170 cas, dont 52 décès et 126 guérisons et le Gabon a recensé 863 cas, dont 9 décès et 137 guérisons.