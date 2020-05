© Copyright : DR

95 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc, du mercredi 13 au jeudi 14 mai 2020. Les cas testés positifs s'élèvent au nombre de 6607. Voici le bilan de la propagation du coronavirus au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

95 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 6607 cas le nombre total des personnes testées positives au Covid-19, annonce le ministère de la Santé, ce jeudi 14 mai à 16 heures.

86% des nouvelles contaminations se comptent parmi les cas contacts, a-t-il été précisé.

Le ministère de la Santé a également recensé 02 décès et 179 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel respectivement à 190 morts et 3310 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc.

La stabilisation de la courbe des contaminations tarde à se dessiner même si les dernières 48 heures pourraient le laisser croire. L’évolution en dents de scie diffère depuis plusieurs jours l’atteinte d’un plateau de stabilisation des infections. Cette stabilisation reste un préalable nécessaire à une décrue. Il faut attendre les prochains jours pour conclure à une stabilisation des infections.

S’il y a en revanche une tendance dont il faut se réjouir et qui se confirme de jour en jour, c’est celle de la baisse constante du nombre de morts. Depuis le 2 mars, on déplore 190 décès liés au Covid-19, mais ce chiffre reste très bas, comparé à la moyenne mondiale.

D'ailleurs, le directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, a mis en avant, une fois encore, le taux de létalité (c'est-à-dire le nombre de patients décédés par rapport au total de personnes contaminées), qui baisse chaque jour davantage.

Il s’établit à 2,9%, ce qui place le Maroc dans une moyenne mondiale relativement basse et plaide en faveur de l’efficacité de la prise en charge sanitaire dans le Royaume. Il est à rappeler que la moyenne mondiale en termes de létalité s'établit à 7%.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 71.315, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 77.922.

Au Maghreb, la progression du virus concerne essentiellement le Maroc et l'Algérie même si les chiffres en Algérie ne permettent toujours pas de prendre la mesure de la propagation de l'épidémie.

Le directeur de l’Institut Pasteur d’Algérie a indiqué vendredi 1er mai que la capacité des tests de dépistage dans ce pays venait d'être portée à 400 par jour. Un nombre insuffisant pour évaluer la présence de l’épidémie. On ne recense que 6.500 tests de dépistage, réalisés en Algérie, entre le début de la pandémie et le 8 mai.

189 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 07 décès ont été enregistrés en Algérie au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 6442, alors que le nombre de décès s’élève à 529, annonce ce jeudi 14 mai une source officielle à Alger.

En Tunisie, zéro cas de contamination pour la quatrième journée consécutive. Le bilan demeure inchangé dans ce pays qui a vraisemblablement réussi à endiguer la maladie: 1.032 cas de contamination, dont 45 morts et 759 guérisons.

Après plusieurs jours sans dénombrer une seule contamination, la Mauritanie a enregistré un nouveau cas de coronavirus, jeudi 30 avril, le huitième dans le pays.

Dans le monde, la pandémie de Covid-19 a fait 297.259 morts et plus de 4,3 millions de personnes contaminées (4.362.090) selon un comptage réalisé par l’AFP jeudi à 11h00 GMT. Sur l’ensemble de ces cas, plus de 1,6 million de personnes sont aujourd’hui considérées comme guéries.

Aux Etats-Unis, selon le dernier décompte de l'institut Johns-Hopkins, 1.813 décès ont été enregistrés en 24h. Le pays recense 1.390.746 cas, dont 84.133 morts à ce jour.

Washington a accusé mercredi Pékin de chercher à espionner ses chercheurs dédiés à la lutte contre le nouveau coronavirus. Les Etats-Unis ne cessent d'imputer à la Chine la gravité de la crise, qui, au-delà de son terrible bilan humain, a mis en sommeil des pans entiers de l'économie.

Le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a prévenu que les dommages de la pandémie sur la première économie mondiale pourraient être "durables" et qu'il faudrait peut-être de nouvelles aides, en plus des quelque 2.900 milliards de dollars de soutien déjà débloqués.

Mercredi, le directeur général du groupe pharmaceutique Sanofi, Paul Hudson, a affirmé qu’il servirait "en premier" les Etats-Unis s’il trouvait un vaccin, car ce pays "partage le risque" des recherches.

Cette annonce a provoqué l’indignation. Le vaccin contre le coronavirus "doit être un bien d'utilité publique et son accès doit être équitable et universel", a estimé jeudi la Commission européenne. Edouard Philippe, qui a échangé jeudi avec le président de Sanofi, a affirmé que "l'égal accès de tous au vaccin n'est pas négociable". L'ONG militante Oxfam a dénoncé des informations "tout simplement scandaleuses" et critiqué "les motivations financières et la recherche de profits".

En Europe, la pandémie continue sa progression, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 33.186 morts, l’Italie (31.106), l’Espagne (27.321) et la France (27.074).

Au Royaume-Uni, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires britanniques du mercredi 13 mai, le pays a enregistré 494 nouveaux décès en 24h (627 la veille).

Les Londoniens ont enfourché leur vélo pour éviter les transports en commun. Le risque de contagion par la maladie Covid-19, qui frappe durement le Royaume-Uni, a vu les Britanniques délaisser dans la mesure du possible les transports en commun pour se remettre en selle.

En Italie, le dernier bilan publié mercredi 13 mai dans la soirée fait état de 195 nouveaux décès en 24h (172 la veille). Le nombre total de cas recensés à ce jour est de 222.104. Le gouvernement agit avec prudence malgré la pression des présidents de région pour déconfiner davantage.

L'Italie est entrée dans une récession historique, prévue entre 8 et 10 %, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. En février, la pandémie a trouvé une économie déjà fragile, plombée par une grande inégalité, l'endettement public, un chômage à 9 %, et une part importante du travail au noir, notamment dans le sud.

Selon le syndicat agricole Coldiretti, le nombre de personnes ayant recours à l'aide alimentaire a augmenté de plus d'un tiers, pour atteindre 3,7 millions de personnes, soit un million de plus qu'auparavant, ceux que le syndicat a décrits comme les "nouveaux pauvres".

En Espagne, troisième jour consécutif de hausse, 217 décès (184 la veille) ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures. Le pays compte désormais plus de 229.000 cas recensés.

Maria Branyas, une Espagnole de 113 ans, présentée comme la doyenne du pays, a guéri de la maladie Covid-19 dans une maison de retraite dont plusieurs résidents infectés sont décédés, a-t-on appris mardi auprès de la résidence.

Elle aura également connu l'époque de la pandémie grippale de 1918, surnommée "grippe espagnole", ainsi que la guerre civile dans son pays, entre 1936 et 1939.

En France, la direction générale de la Santé a diffusé mercredi soir le bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus: 83 morts ont été recensés ces dernières 24 heures.

Plus de 400.000 commerces rouverts, des plages également: la vie sociale reprend timidement en France. Une deuxième vague d'écoliers a repris jeudi le chemin de l'école, notamment en Ile-de-France, au quatrième jour de déconfinement marqué par l'annonce très attendue que les Français pourraient partir cet été en vacances en France.

Edouard Philippe a dévoilé un plan de relance du tourisme "massif", représentant "pour les finances publiques un engagement de 18 milliards d'euros".

La Commission européenne a souhaité mercredi une réouverture "concertée" et "non discriminatoire" des frontières intérieures de l'UE afin d'empêcher le naufrage du secteur du tourisme, qui représente 10% de son PIB et 12% des emplois, bien plus encore dans certains pays du sud de l'Europe, comme l'Italie et l'Espagne.

La Russie a enregistré jeudi moins de 10.000 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus quotidiens, pour la première fois depuis début mai. Au total, 9.974 nouveaux cas ont été recensés lors des dernières 24 heures. Deuxième pays dans le monde en nombre de personnes infectées, la Russie recense 252.245 cas. La mortalité y reste basse comparée à d’autres pays, avec 2.305 victimes officiellement recensées.

En Asie, la Chine a enregistré 6 nouveaux cas de Covid-19 sur ces dernieèes 24 heures. Ce jeudi 14 mai, le pays dénombre 84.024 cas recensés et 4.637 morts, aucun mort ces dernières 24h.

La Chine a reproché jeudi aux Etats-Unis de la "calomnier" après que Washington eut accusé Pékin de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le Covid-19.

"La Chine exprime son vif mécontentement et sa ferme opposition face à cette diffamation américaine", a répliqué jeudi Zhao Lijian, porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois. "A en juger par leurs antécédents, ce sont les Etats-Unis qui ont mené les plus importantes opérations de vol sur Internet à l'échelle mondiale", a déclaré M. Zhao lors d'une conférence de presse.

Au Japon, le Premier ministre, Shinzo Abe, a annoncé jeudi la levée dans la majorité des régions de l'archipel de l'état d'urgence mis en place au début d'avril pour lutter contre la pandémie due au coronavirus, le maintenant dans les grandes agglomérations de Tokyo et d'Osaka notamment. A ce jour le pays compte quelque 16.000 cas de Covid-19 et 687 décès.

"Ce virus pourrait devenir endémique dans nos communautés, il pourrait ne jamais disparaître", y compris en cas de découverte d'un vaccin, a averti l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'Afrique est jusqu'à présent relativement épargnée par la pandémie, mais la hausse importante des décès pour la plupart inexpliqués dans le nord du Nigeria, pays le plus peuplé du continent, fait craindre une forte propagation du coronavirus dans cette région parmi les plus pauvres au monde.

En Afrique, le nouveau coronavirus a fait plus de 2.508 morts depuis son apparition en décembre, avec 74.064 cas d'infection, dont 26.341 guérisons.

En Afrique du Sud, le dernier bilan communiqué fait état de 12,074 personnes infectées, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays comptabilise 219 décès et 4.745 guérisons à ce jour.

Les pays les plus touchés après l'Afrique du Sud sont l’Égypte avec 10.431 cas, 556 morts et 2.486 guérisons et le Ghana où le nombre de cas confirmés a grimpé à 5.408 cas, dont 24 morts et 514 guérisons.

D'autres pays africains ont été également affectés par la pandémie de coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (1.912 cas et 24 morts), le Cameroun (2.800 cas et 136 morts), le Niger (860 cas), le Burkina Faso (773 cas), le Nigeria (4.971 cas et 164 morts), la Guinée (2.374 cas), Djibouti (1.268 cas), le Sénégal (2.189 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (1.242 cas).

Par ailleurs, 758 cas ont été recensés au Kenya, 287 cas au Rwanda et 758 autres au Mali alors que l’Éthiopie compte près de 272 cas de contamination, dont 5 décès et 108 guérisons.

La Somalie a enregistré 1.219 cas, dont 52 décès et 130 guérisons et le Gabon a recensé 1.004 cas, dont 9 décès et 152 guérisons.