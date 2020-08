© Copyright : DR

659 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume, du dimanche 2 au lundi 3 août. Les cas testés positifs s'élèvent à 26.196. Voici le bilan de la propagation du Covid-19 au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

659 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 26.196 cas le nombre total des personnes testées positives au nouveau coronavirus, annonce le ministère de la Santé, ce lundi 3 août à 18h00.

Le nombre des patients actifs a considérablement augmenté ces derniers jours. Il s’élève désormais à 6.800.

Le ministère de la Santé a recensé 19 décès, mais 533 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 401 morts et 18.968 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 1.290.665, ce qui porte le nombre global de tests de dépistages réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.316.861.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, la situation demeure très inquiétante en Algérie. Dans ce pays, 507 nouveaux cas de Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 31.963, alors que le nombre de décès s’élève à 1.239, annonce ce lundi 3 août une source officielle à Alger.

En Tunisie, le dernier bilan communiqué, fait état de 9 nouveaux cas, un décès et 4 guérisons. Le bilan des cas confirmés s’élève ainsi à 1.561. Celui des morts provoquées par le Covid-19 se porte toujours à 51 alors que 1.221 individus se sont totalement rétablis à ce jour.

Pour la Mauritanie, 4 nouveaux cas et 72 guérisons ont été recensés sur ces dernières 24 heures, selon un bilan non officiel. Au total, le pays enregistre 6.323 cas, 157 morts et 5.115 rémissions.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 689.758 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Plus de 18.109.730 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 10.505.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de dimanche, 4.168 nouveaux décès et 217.273 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 771 nouveaux morts, le Brésil (541) et les Etats-Unis (515).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 154.860 décès pour 4.667.957 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 1.468.689 personnes ont été déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 94.104 morts pour 2.733.677 cas, le Mexique avec 47.746 morts (439.046 cas), le Royaume-Uni avec 46.201 morts (304.695 cas), et l'Inde avec 38.135 morts (1.803.695 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (68), l'Espagne (61), le Pérou (59), et l'Italie (58).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 84.428 cas (43 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4.634 décès (0 nouveau), et 79.013 guérisons.

L'Europe totalisait ce lundi à 11H00 GMT 210.698 décès pour 3.205.646 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 201.893 décès (4.982.627 cas), les Etats-Unis et le Canada 163.839 décès (4.784.815 cas), l'Asie 64.795 décès (2.982.092 cas), le Moyen-Orient 27.980 décès (1.174.863 cas), l'Afrique 20.300 décès (959.620 cas), et l'Océanie 253 décès (20.075 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les évaluations sur l'augmentation des cas sur un laps de temps de 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.