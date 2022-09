© Copyright : Said Bouchrit / Le360

Les tarifs à la pompe repartent à la hausse. Le prix du diesel a augmenté d’environ 1 dirham, ce jeudi 1er septembre 2022, pour dépasser les 14,90 dirhams le litre, un niveau jugé bien trop élevé par les Casablancais, qui espèrent ardemment un retour à la normale.

Le prix du diesel a augmenté ce jeudi 1er septembre d’environ 1 dirham, selon les données recueillies auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de service au Maroc (FNPCGS). Le prix de l’essence a, quant à lui, stagné chez la plupart des distributeurs.

Le360 est allé à la rencontre des habitants de Casablanca, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur colère face à cette nouvelle hausse. «Il n'y a pas que les citoyens au revenu modeste qui souffrent de la hausse du prix du carburant, la classe moyenne aussi. Cette augmentation se répercute sur l’ensemble des produits de consommation. Je faisais mon plein à 600 dirhams avant, aujourd’hui ça me coûte près de 1.000 dirhams, c’est beaucoup», regrette un usager de la route rencontré ce matin.

Et d’ajouter: «Je ne suis pas contre la libéralisation des prix, mais il faut que les tarifs à la pompe suivent la tendance mondiale. Il faut à la fois répercuter la baisse et la hausse des prix, malheureusement ce n’est pas le cas chez nous».

Même son de cloche du côté d’un autre automobiliste qui espère revoir affichés les tarifs d’avant la crise. «Le prix des carburants est loin d’être à la portée de tous. J'ai beaucoup de mal à m'en sortir avec les tarifs actuels. Je ne prends ma voiture qu'en cas d’extrême nécessité. Il faut que les prix redeviennent comme avant, soit aux alentours de 8 dirhams le litre», souligne-t-il.

La hausse des prix des carburants se fait encore plus sentir dans le porte-monnaie des parents durant cette période marquée par la rentrée scolaire où les dépenses se multiplient. «C’est la rentrée scolaire, nous avons beaucoup de dépenses, en plus du loyer et des autres charges quotidiennes. Le prix du carburant est très cher, il faut au moins qu’il redescende à 10 dirhams», aspire cet autre automobiliste.

Dans le détail, le prix du diesel, affiché ce matin à Casablanca, est de 14,90 dirhams chez Afriquia, 14,91 dirhams chez Ola Energy, 14,96 dirhams dans les stations Winxo et ZIZ et de 14,97 dirhams dans les stations Shell. Les stations Total Energies (13,99 dh/l) n’ont pas encore répercuté la nouvelle hausse, mais ne devraient pas tarder à le faire.

Le prix du litre d'essence a atteint, quant à lui, 14,68 dirhams chez Afriquia, 14,74 chez Ola Energy, 14,75 dirhams dans les stations Winxo et Shell, 14,76 dirhams dans les stations ZIZ et de 14,87 dirhams dans les stations-services Total Energies.

Le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est encore plus élevé, à cause du coût du transport.