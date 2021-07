© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Des records absolus de températures maximales ont été enregistrés de vendredi dernier à hier, dimanche 11 juillet 2021, dans plusieurs régions du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM), ce lundi 12 juillet.

La situation météorologique a été marquée dès vendredi dernier, 9 juillet 2021, et durant les journées de samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021, par une vague de chaleur caractérisée par un vent chaud, le sirocco (ou chergui), qui a intéressé la majeure partie du pays.

La DGM précise dans son communiqué que ce temps caniculaire est dû à la remontée d'une masse d’air sec et chaud par le Sud, causant une hausse sensible des températures et dépassant la normale mensuelle de 5 à 12 degrés.

La journée de samedi dernier, 10 juillet 2021, a été la plus chaude, avec des températures exceptionnelles, jamais mesurées tous mois confondus dans certaines régions, indique la DGM.

Ainsi des records absolus de températures maximales ont été enregistrés.

Journée du vendredi 9 juillet 2021:

∙36,8°C à Ifrane. Ancien record: 36,4°C le 16/07/2012.

∙46,1°C à Khouribga. Ancien record: 44,5°C le 07/07/2020.

Journée du samedi 10 juillet 2021:

∙49,6°C à Sidi Slimane. Ancien record : 49,0°C enregistré le 23/07/1995.

∙47,8°C à Beni-Mellal. Ancien record: 46,1°C le 12/07/2017.

∙46,8°C à Meknès. Ancien record: 46,2°C le 09/08/1925.

∙46,7°C à Settat. Ancien record: 46,1°C le 07/07/2020.

∙46,4 °C à Fès. Ancien record: 46,4°C le 12/07/2017.

∙46,4 °C à Larache. Ancien record: 45,4 °C le 19/07/1995.

Journée du dimanche 11 juillet 2021:

∙47,3°C à Oujda. Ancien record: 46,2°C enregistré le 31/07/2001.

∙46,2°C à Taourirte. Ancien record: 46,0 °C enregistré le 23/07/2001.

Par ailleurs, selon les prévisions météorologiques, le temps restera chaud dans les régions de Souss-Massa et de Guelmim-Oued Noun, ainsi que dans l'ensemble des provionces sahariennes et dans le Tafilalet au cours de cette semaine qui débute, avec toutefois une baisse des températures dans le Nord et l’Est du Royaume ces mardi et mercredi.