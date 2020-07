© Copyright : DR

Kiosque360. Des héritiers légitimes ont été surpris de découvrir qu’ils ne pouvaient vendre un terrain, puisque leur frère l’avait déjà cédé. Sauf que le frère en question était mort et enterré bien avant la date de signature de la cession.

Ils sont les héritiers d’un terrain de 9 hectares dont ils croyaient pouvoir disposer à leur guise. Or, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison de ce lundi 27 juillet, le bien en question, sis à Berrechid, est désormais la propriété d’autres acquéreurs qui déclarent l’avoir acquis auprès de l’un des membres de la famille héritière, en l'occurrence l'un des cinq frères. Sauf que le frère en question est décédé, en Espagne, il y a de cela plus d’une année, soit avant la signature de l’acte de vente.

C’est ainsi que les héritiers ont déposé une plainte auprès du procureur du roi près le tribunal de première instance de Berrechid, accusant la partie adverse de faux et usage de faux. Saisie, la Gendarmerie royale a ouvert une enquête à ce sujet.

Les héritiers veulent lever la blocage sur l’opération de vente qu’ils voulait effecuer. La Justice leur a rendu justice en première et en deuxième instance. Mais la décision n’a pu être accomplie, la mesure administrative de blocage étant toujours de rigueur.

L’enquête de la Gendarmerie royale a révélé que les héritiers, au nombre de cinq, avaient été victimes d’une belle arnaque, les documents attestant de la vente par leur frère décédé s’étant avérés faux et le terrain en objet du litige étant au nom du père de famille et non au nom du défunt.