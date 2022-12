© Copyright : DR

Kiosque360. L’exploitation anarchique de carrières de briques dans la province de Berrechid provoque la colère des habitants du lieu, qui s'inquiètent pour leur santé et l’environnement. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

L’exploitation massive des carrières situées dans la commune de Jamaat Riah, dans la province de Berrechid, fait des dégâts sur l’environnement. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (10 et 11 décembre), que ces carrières sont exploitées par plusieurs sociétés, spécialisées dans la fabrication de briques et de céramique, qui ne respectent pas les cahiers de charges.

Des sources proches de ce dossier indiquent que ces sociétés ne procèdent pas à la restauration et à la restructuration de ces carrières à la fin de leur exploitation. Du coup, la profondeur de certaines carrières abandonnées peut dépasser les 100 mètres, au grand dam des habitants qui s’inquiètent pour la sécurité de leurs enfants.

Les mêmes sources s’étonnent du fait que les responsables de la commune n’aient pas contrôlé ces carrières abandonnées qui ne sont ni clôturées, ni reboisées. Les riverains souffrent de nuisances liées à la poussière dégagée par le transport de terre et de pierres. Sans oublier les risques de fragments de pierres en raison du non-respect des critères de sécurité dans certaines de ces carrières.

Le quotidien Al Akhbar souligne que l’exploitation sauvage de ces carrières commence à avoir des conséquences nefastes sur la santé des habitants, à provoquer des dégâts sur les terres agricoles et des fissures sur des constructions avoisinantes. Les habitants ont appelé les responsables à intervenir d’urgence et à dépêcher des commissions d’enquête pour constater ce qu’ils endurent. Ils évoquent, en outre, les effets destructeurs de ces carrières sur les nappes phréatiques et les eaux de surface ainsi que sur la végétation.