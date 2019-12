© Copyright : DR

Kiosque360. Un homme, soupçonné d’avoir violé une femme enceinte, a été interpellé, samedi dernier, à Benslimane. Les détails.

La ville de Benslimane s’est réveillée, samedi dernier, sur un terrible drame: une femme enceinte de 7 mois y avait été sauvagement violée par un individu, sous la menace d’une arme blanche. Le quotidien arabophone Assabah revient, dans sa livraison de ce mercredi 25 décembre, sur cette tragédie.

La victime, une femme de ménage dans un café, a été agressée vers 7h du matin, alors qu’elle se dirigeait vers son lieu de travail. L’assaillant, un de ses voisins, l’avait suivie et harcelée dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Mais, face au refus de la jeune femme, il a sorti son couteau et traîné de force sa victime dans un jardin public où il l'a violée une première fois, avant de l’emmener chez ses parents pour abuser d’elle une seconde fois.

L'agresseur a ensuité libéré la jeune femme qui s'est rendue à l’hôpital régional Hassan II où elle a bénéficié des soins nécessaires et d’un certificat médical attestant le viol. Elle s'est, après cela, présentée au commissariat pour déposer une plainte auprès des services de police qui ont immédiatement interpellé l’agresseur, avant de le transférer vers la Cour d’appel d’Ain Sebaâ, à Casablanca.

Le procureur du Roi a alors ordonné son placement en garde à vue dans la prison locale d'Oukacha, en attendant sa confrontation avec la plaignante et le début de son procès.