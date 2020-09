© Copyright : DR

Kiosque360. Le directeur d’une société immobilière a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie par le tribunal de première instance d’Essaouira. L’accusé a mené en bateau près de 200 fonctionnaires.

Le tribunal de première instance d’Essaouira a condamné le directeur commercial d’une société immobilière domiciliée à Casablanca à cinq ans de prison ferme pour escroquerie. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week-end des 12 et 13 septembre, que cette affaire d’arnaque immobilière a, pendant longtemps, tenu en haleine la population de cette ville. D’autant qu’elle a fait des centaines de victimes qui ont souffert le martyr pendant des années pour disposer d’appartements qu’ils n’ont vus que sur maquette. Le directeur commercial a été arrêté en mai dernier après une coordination entre les services de sécurité d’Essaouira et de Casablanca.

Il a été transféré à Essaouira où il a été placé en garde à vue avant d’être mis en détention préventive et soumis à une enquête approfondie par le juge d’instruction. Cette arrestation est survenue après plusieurs investigations diligentées par les services policiers et judicaires suite à la multiplication des protestations et des plaintes déposées par des centaines de familles contre la société incriminée. Cette dernière, qui avait encaissé de grosses sommes d’argent, n’a pas honoré ses engagements et a laissé languir ses clients pendant plus de dix sans avant qu’ils n’aient droit à disposer de leurs appartements.

Le quotidien Al Massae rapporte que les investigations menées par la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent ont démontré que les plaignants ont été victimes d’une arnaque immobilière de la part de l’accusé principal. Ils sont près de 200 fonctionnaires à avoir été bernés par cette société qui leur avait promis des appartements à un prix qui ne dépasse pas 140.000 dirhams l’unité. La société a en effet livré quelques appartements de la première tranche à certains bénéficiaires pour leurrer le reste des clients. Un subterfuge qui a malheureusement bien marché puisque des centaines d’adhérents de l’Amicale se sont empressés de verser des avances. Ils mettront plusieurs années à découvrir l’arnaque qui a brisé leurs rêves à disposer d’un logement à un prix aussi attrayant.