Une tour d'observation, construite et utilisée par l'armée romaine dans la province de Maurétanie Tingitane, dans le nord du Maroc, a été découverte par une équipe d'archéologues polonais et marocains.

Selon ce même communiqué, la tour a été érigée à la frontière sud de la province romaine, à une distance d'environ 2 km de la garnison la plus proche et à environ 6,5 km au sud de l'ancienne ville de Volubilis. Les fouilles sur le site se poursuivent depuis 2021 dans le cadre d'un accord de coopération entre l'Université de Varsovie et l'Institut d'archéologie et du patrimoine culturel (INSAP) de Rabat sous la direction du professeur Aomar Akerraz et du professeur Radoslaw Karasiewicz-Szczypiorski.

Les découvertes conjointes confirment la présence d'une armée romaine sur le site d'El Mellali. Il s'agit d'une percée dans l'étude du système de défense de la vallée dans laquelle se trouve Volubilis, la plus grande ville de cette partie de l'Afrique romaine. En effet, de toutes les provinces de l'Empire romain, la Maurétanie Tingitane possède le système de défense le moins reconnu. Les missions précédentes travaillant sur le terrain avaient proposé les emplacements d’une série de tours de guet, mais personne auparavant n’avait procédé aux fouilles de tels sites.

Pour la première fois, il a donc été possible de prouver que des tours similaires existaient. Des fragments de pilum (javelots romains), ont été retrouvés sur le site, de même que des clous, des semelles de spartiates, une sorte de sandales à lacets, et des éléments métalliques de cingulum (la ceinture militaire qui ceignait les centurions romains). Ces découvertes confirment la vocation militaire du site découvert.

«Ce que les archéologues polonais de l'Université de Varsovie, dirigés par le professeur Radoslaw Karasiewicz-Szczypiorski, ont découvert ces derniers jours, a dépassé nos attentes», a déclaré Krzysztof Karwowski, ambassadeur de Pologne au Maroc, cité par ce communiqué.

«Les fondations de la tour de défense romaine sont un magnifique témoignage du système de défense romain autour de Volubilis, grâce à l'excellente coopération entre les archéologues polonais et marocains. Nous attendons avec impatience leurs nouvelles découvertes», a-t-il ajouté.