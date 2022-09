© Copyright : DR

La Fondation nationale des musées (FNM) et la région Béni Mellal-Khénifra ont signé, ce jeudi 15 septembre 2022, à Azilal, une convention de partenariat relative à la gestion du musée du Géoparc du M'Goun.

Une convention de partenariat relative à la gestion du musée du Géoparc du M'Goun a été signée par le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, et le président du conseil régional Béni Mellal-Khénifra, Adil Barakat, en présence notamment des présidents des conseils provincial et communal d'Azilal.

En vertu de cette convention, la région Béni Mellal-Khénifra met à la disposition de la Fondation nationale des musées l’ensemble des bâtiments comprenant le musée du Géoparc du M'Goun et leurs équipements et délègue la gestion de cet espace muséal à la Fondation.

Mehdi Qotbi à l'intérieur du musée du Géoparc du M'Goun.

© Copyright : DR

En contrepartie, la Fondation nationale des musées s’engage, notamment, à apporter un soutien technique et scientifique, à sauvegarder l'ensemble des oeuvres du musée du Géoparc du M’Goun et à enrichir sa collection et son patrimoine géologique et archéologique, à assurer la gestion de cet espace muséal et à participer à sa promotion nationale et internationale.

A cette occasion, Mehdi Qotbi a mis en avant l’engagement résolu de la Fondation nationale des musées à accompagner et à promouvoir le musée du Géoparc du M’Goun, notant que la Fondation va mettre tout son savoir à la disposition de cet espace pour lui donner une résonance nationale et internationale.

Mehdi Qotbi s’est dit très heureux de découvrir ce bel espace muséal qui retrace l’histoire de l’humanité et qui traduit la dynamique insufflée par le roi Mohammed VI à la culture en tant que levier de développement.

Pour sa part, Adil Barakat s’est félicité de la volonté de la Fondation nationale des musées de prendre en charge la gestion du musée du Géoparc du M’Goun en vue de promouvoir ce haut lieu de culture qui fait la fierté de l’ensemble de la région Béni Mellal-Khénifra et qui participe à son rayonnement culturel et touristique.

Adil Barakat a ajouté à ce propos que la Fondation nationale des musées dispose de compétences et d’une expertise reconnues capables de renforcer la position de cet espace mutuel au sein du réseau des musées nationaux et d’en faire un véritable levier de développement régional.

Le conseil régional de Béni Mellal-Khénifra avait décidé lors de sa session ordinaire de juillet 2022 de sceller une convention de partenariat avec la Fondation nationale des musées pour garantir une meilleure gestion de cette structure muséale et scientifique. L’objectif visé, à travers cette initiative, est de tirer profit de l’expérience et de l'expertise de la Fondation pour faire de cet espace une locomotive du développement touristique et créer une dynamique économique au sein du territoire du Géoparc du M’Goun en particulier et dans la province d’Azilal et la région Béni Mellal-Khénifra en général.

D'une surface couverte de près de 1.720 m2, le musée du Géoparc du M'Goun se distingue par son architecture et ses coupoles typiquement marocaines. Véritable vitrine du patrimoine naturel, géologique, archéologique, culturel et paysager du territoire du Géoparc du M’Goun, le musée se veut aussi un centre de rayonnement de la recherche scientifique sur les thèmes intéressant le Géoparc.