Une vague de chaleur (33-48°C) et de fortes averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues du samedi au lundi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des températures oscillant entre 46 et 48°C sont attendues samedi et dimanche dans les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Kénitra, Ouezzane, Larache, Rhamna, Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Fquih Ben Salah et Settat, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau rouge.

Durant le week-end, les provinces de Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Guercif, Meknès, El Hajeb, Khemisset, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Khouribga, Khénifra, Béni Mellal, Berrechid, El Jadida, Nouaceur, Mediouna, Sidi Bennour, Benslimane, Youssoufia et Chichaoua, Zagora, Tata, Taroudant, Smara, Assa-Zag et l’intérieur des provinces d’Essaouira, de Safi, Tanger-Assilah, Agadir-Idaoutanane, Inezgane-Ait Melloul, Boujdour, Aousserd, Oued Eddahab, Tan Tan, Sidi Ifni, Guelmim, Tarfaya et Laâyoune connaîtront des températures variant entre 41 et 46°C, selon un bulletin d’alerte de niveau orange.

En sus, le mercure devrait atteindre entre 33 et 37°C à Casablanca et Mohammedia, samedi et dimanche, d’après le même bulletin.

Des températures variant entre 41 et 45°C seront constatées lundi à Zagora, Tata, Taroudant, Smara, Assa-Zag, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Kénitra, Ouezzane, Rhamna, Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Fquih Ben Salah, Settat, Béni Mellal, Youssoufia, Larache, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Khémisset et à l’intérieur des provinces d’Essaouira, de Safi, Boujdour, Aousserd, Oued Eddahab, Tan Tan, Sidi Ifni et Guelmim.

Par ailleurs, de fortes averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues samedi de 15h00 à 23h00 dans les provinces de Boujdour, Oued Eddahab et Aousserd, selon un bulletin de niveau orange émis par la DGM.