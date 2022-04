© Copyright : Fadel Senna / AFP

De fortes pluies parfois orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent sont prévues ces mardi 5 et mercredi 6 avril 2022 dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de météorologie (DGM).

De fortes pluies parfois orageuses (40 à 85 mm) sont attendues, ce mardi à 15 h à demain, mercredi à 12 h, dans les provinces de M'diq-Fnideq, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Chefchaouen et Fahs-Anjra, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Des pluies (30 à 50 mm) sont prévues durant la même période à Taounate, Tétouan et Al Hoceïma, selon la même source. Des précipitations (20-35 mm) sont attendues, de ce mardi à 15 h à demain, mercredi à 7h, dans les villes de Skhirat-Témara, Rabat, Salé, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Khémisset, Kénitra, Mohammedia, Nouaceur, El Jadida, Casablanca, Benslimane, Mediouna et Berrechid. Les villes d’Azilal, Al Haouz, Ifrane et d’Al Hoceima connaîtront des chutes de neige (15 à 30 cm) ce mardi.

De fortes rafales de vent (75-90 km/h) sont prévues ce mardi de 12 h à 23 h à Sidi Bennour, Benslimane, Settat, El Jadida, Berrechid, Nouaceur, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Safi, Skhirat-Témara, Salé, Rabat, Kénitra et Ouarzazate.

Le même phénomène aura lieu, de ce mardi à 22 h au mercredi à 9 h, à Tanger-Assilah, M’diq-Fnideq, Tétouan, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Al Hoceïma, Larache, Taza et Ifrane, d’après la DGM.