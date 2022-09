Agriculture: Mohammed Sadiki lance l’année académique des études agronomiques et vétérinaires

Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, lors du lancement officiel de l’année académique, à l’IAV Hassan II de Rabat, lundi 12 septembre 2022.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a incité les étudiants des différents établissements d’enseignement supérieur en agronomie et vétérinaire à agir afin de réussir le plan Green Génération, initié par le roi Mohammed VI.

Ce conseil a été lancé ce lundi 12 septembre 2022 par le ministre à l’occasion du lancement officiel de l’année académique, lors d’une cérémonie réservée aux étudiants de l’Année préparatoire aux études supérieures en agronomie (APESA) de l’IAV Hassan II de Rabat. Dans son allocution, le ministre a souligné l’apport de son département pour assurer une formation de qualité. «Le ministère assure les moyens humains et matériels à travers, notamment, un encadrement pédagogique de haute valeur, alors que de votre côté vous devez agir pour mettre vos compétences au service de la stratégie de développement de l’agriculture nationale», a-t-il ainsi déclaré. Mohammed Sadiki, accompagné de hauts cadres de son ministère, a par ailleurs présidé une cérémonie de présentation du projet de réhabilitation de la station d’épuration des eaux usées de l’IAV et de signature d’une convention spécifique entre le ministère et l’IAV Hassan II pour la réalisation du projet. Ministère de l'Agriculture: un budget d'investissement de près de 15,5 milliards de dirhams en 2022 Cette ancienne station qui traitait par le passé les eaux usées de l’Institut va être remise à neuf pour assurer une autonomie en eau d’arrosage de l’ensemble du site de l’Institut agronomique. Celle-ci est édifiée sur une trentaine d’hectares. Mohammed Sadiki a d’autre part donné le coup d’envoi d’une série d’autres projets liés à la réhabilitation d’un local en un espace culturel de l’étudiant, à la mise en œuvre du nouveau programme de formation d’ingénieur en data sciences en agriculture, ainsi que la présentation du projet du pôle digital de l’agriculture, de la forêt, de l’observation de la sécheresse et de la coopération Sud-Sud. L’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, abrégé en IAV Hassan II voire IAV, est une célèbre école d'ingénieurs et de médecins vétérinaires marocaine située à Rabat, créée en 1966. Sa réputation a dépassé les frontières du pays puisqu’elle s’est spécialisée dans la formation de nombreux cadres étrangers. Le Maroc a formé depuis la création de l’IAV quelque 17.000 lauréats dont 2.000 issus de pays africains et riverains de la Méditerranée.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Brahim Moussaaid