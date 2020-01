© Copyright : DR

Le tribunal de première instance de Rabat a prononcé son verdict à l'encontre de 15 personnes accusées du vol des montres du Palais Royal. Voici le verdict.

Le verdict est tombé. Les 15 personnes accusées dans le dossier du vol des montres précieuses au palais royal de Rabat ont écopé de 4 à 15 ans de prison ferme, vendredi 24 janvier, au tribunal de première instance de Rabat.

Les peines les plus lourdes du jugement concernent la principale accusée dans cette affaire, "Soukaina", ainsi que "Saif Eddine". Ils écopent tous deux de 15 ans de prison ferme, tandis que Thammi et Boutaleb sont condamnés à 12 ans de détention.

Les autres accusés "El Yazghi", "Chtibi" et "Slami" écopent de 8 ans de captivité et "Bengham", 6 ans. Les peines les plus légères, de 4 ans, sont pour "Lahlou" et "Mouad".

Le parquet général avait dans sa requête demandé la poursuite de ces 15 personnes en état d'arrestation. Les prévenus sont reconnus coupables de plusieurs chefs d'inculpation, dont constitution d'une bande criminelle, vol, escroquerie, détention de drogues et adultère.