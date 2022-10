© Copyright : DR

Kiosque360. Des éléments de la BNPJ en coordination avec les services des frontières ont interpelé, mardi dernier à l’aéroport Mohammed V, 21 faux étudiants. Les mis en cause disposaient de visas valides obtenus avec de faux documents. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont, en coordination avec la police des frontières, ont procédé mardi dernier à l’arrestation de 21 faux étudiants à l’aéroport Mohammed V. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 27 octobre, que les mis en cause s’apprêtaient à quitter le territoire national pour, soi-disant, rejoindre des universités en Europe.

Des sources concordantes indiquent que cette opération a été lancée sur la base d’informations précises fournies par la DGST. Les étudiants fictifs, qui étaient supposés poursuivre leurs études universitaires, sont originaires de plusieurs villes et avaient pour destination l’Espagne, la Belgique et la France.

Ce qui est intriguant c’est qu’ils disposaient de visas valides qui leur ont été délivrés par les consulats des pays précités. Mais c’était sans compter sur le flair des éléments de la DGST qui ont eu des doutes sur la véracité des diplômes et de plusieurs documents présentés aux consulats. Ils ont eu des soupçons sur l’existence d’un réseau spécialisé dans la falsification des documents qui offre ses services aux personnes désireuses d’immigrer en contrepartie d’une somme d’argent.

Assabah souligne que le réseau leur fournissait des dossiers de présumés étudiants en falsifiant tous les documents nécessaires à l’obtention d’un visa d’étudiant. Les mêmes sources indiquent que les enquêteurs de la DGST ont adopté la technique de surveillance et de suivi continus pour arrêter, en flagrant délit, les prévenus.

Ils ont attendu que les accusés terminent toutes les procédures, obtiennent leurs visas et s’apprêtent à quitter le territoire national avant de les interpeller à l’aéroport Mohammed V. Un procédé qui permettra aux services de la police judiciaire d’identifier les véritables auteurs de ce trafic et de démanteler ce réseau qui organise ces opérations d’immigration via des visas d’étude basés sur des documents falsifiés.