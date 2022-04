next

Bonne nouvelle pour les Tangérois. Le corridor de Gzenaya, dans la zone industrielle de Tanger, une trémie longue de 700 mètres, sera inauguré ce jeudi soir, 7 avril 2022.

Après cinq mois de travaux, le chantier du plus long souterrain à double voies dans le nord du Maroc est achevé et sera inauguré le soir de ce jeudi 7 mars. Il permettra de fluidifier la circulation à l’entrée de la ville et en direction de l’autoroute.

S’étendant sur 700 mètres dans la zone industrielle de Gzenaya à Tanger, ce projet nommé le «corridor de Gzenaya» viendra renforcer le réseau routier de la ville.

Un budget de 120 millions de dirhams a été alloué à cette infrastructure routière qui reliera deux zones au niveau des intersections de la route régionale n°4600, la route régionale n°4601 et la route nationale n°1.

Ce projet, qui fait partie du chantier de réhabilitation de la zone de Gzenaya abritant deux zones industrielles, a été chapeauté par la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l'Agence pour la promotion et le développement du Nord.

Le nouveau corridor contribuera à réduire la durée du trajet et à faciliter l'accès à l'autoroute Tanger-Rabat, tout en offrant des conditions de transport sûres et confortables aux usagers de la route.