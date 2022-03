© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

Malgré la conjoncture actuelle défavorable pour le secteur agricole, gravement touché par le manque de pluies, et l’envolée du prix de la volaille et du poisson constatée dans plusieurs villes du Royaume, le prix de la viande rouge à Laâyoune demeure inchangés pour le moment. Tour d’horizon dans un marché de la ville.

A Laâyoune, les bouchers rencontrés dans un marché de la ville se réjouissent de l’abondance de la demande en viande rouge, dont le prix demeurent inchangé pour le moment, malgré l’envolée du coût de la volaille et du poisson dans plusieurs villes du Royaume.

En effet, dans cette grande ville des Provinces du Sud, le bœuf ne dépasse pas 50 DH le kilo. Le prix du kilo d’agneau oscille quant à lui entre 60 et 70 DH. La viande de chameau, la plus consommée par les habitants de Laâyoune, est la seule à avoir enregistré une légère augmentation. Et malgré la sécheresse qui sévit au Sahara, son prix demeure encore supportable, atteignant 65 DH le kilo.

Interrogé par Le360, Abdenasser Lmissi, président de l’association marocaine de protection du consommateur à Laâyoune, explique que «c’est grâce à la forte demande des habitants de la ville, que les prix de la viande rouge n’ont pas augmenté. Les autorités procèdent également à une tournée quotidienne d’inspection pour examiner le prix de chaque type de viande mis en vente sur le marché».

De leur côté, les clients interpellés par Le360, ont déclaré qu'ils s'attendaient à de fortes augmentations, notamment sur la viande de chameau, compte tenu de la hausse des prix du fourrage, et de l’assèchement de nombreux puits à cause du manque de pluie dans la région.